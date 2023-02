EEUU, Polonia y Alemania harán maniobras militares conjuntas en "señal" de aviso a Putin

Alemania realizará maniobras militares conjuntas con Alemania y Estados Unidos. Berlín quiere enviar una señala muy claro a la Rusia de Vladimir Putin, pero también a los países europeos de su determinación como potencia militar y diplomática. Este es el mensaje que trasladó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, al confirmar los ejercicios bélicos entre soldados estadounidenses, alemanes y polacos en Polonia, lo que enviará una señal muy "clara" al presidente sobre la fortaleza de la OTAN. Para el ministro Pistorius, "esta OTAN no es en modo alguno tan débil como pensaba".

El ministro germano afirmó que "es importante que países como Polonia, los bálticos y Eslovaquia vean que Alemania, el mayor socio de la alianza en Europa y el mejor socio trasatlántico de EEUU, protege su compromiso de defensa de la Alianza en el llamado flanco oriental”. En este sentido, ha indicado que es "importante" que los países de Europa del Este y los Estados bálticos vean que tanto Alemania como Estados Unidos mantienen su compromiso de defender la Alianza en el marco de la guerra de Ucrania.

Después de la invasión de Ucrania, la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, admitió que su país cometió un error con respecto al gasoducto Nord Stream 2. "Al ceñirnos a Nord Stream 2, no escuchamos las preocupaciones de nuestros amigos del Báltico y de Europa del Este", dijo la ministra Baerbock en una entrevista con la televisión alemana ZDF.

El general Waldemar Skrzypczak, excomandante de las Fuerzas Terrestres de Polonia, aseguró que "sin maniobras conjuntas y coordinación de combate, no se puede hablar de una cooperación efectiva entre las fuerzas de los países de la OTAN". El militar, en declaraciones recogidas por medios polacos, argumenta que no hay que temer la reacción de Rusia o Bielorrusia. "Siempre dirán que se trata de una provocación de preparativos para un ataque a Bielorrusia. Deberíamos tratar estas maniobras como un elemento de disuasión del enemigo. La OTAN no va a atacar a nadie porque es una alianza defensiva. Y las tropas de Rusia y Bielorrusia hacen maniobras constantemente. Están tratando de asustarnos, por lo que tenemos el derecho, e incluso la obligación, de hacer lo mismo", defendió el general Skrzypczak.

Desde el gobierno polaco se ha sugerido que el equipamiento militar que ha adquirido recientemente el país podría usarse durante las maniobras. Se trata de los obuses surcoreanos K9, los tanques K2 (también de Corea del Sur), aviones FA-50, tanques Abrams y sistemas de lanzamiento de misiles HIMARS, cuya venta de 500 a Polonia acaba de ser aprobada por el Congreso de EEUU.

Las autoridades de Polonia informaron el pasado lunes de que la frontera con Bielorrusia, principal aliado de Rusia, permanecerá cerrada de forma indefinida al tráfico de mercancías en respuesta a una medida similar adoptada por el Gobierno bielorruso.