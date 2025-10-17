El Ejército israelí anuncia que la Cruz Roja ha recibido el cuerpo de un rehén en Gaza

El Ejército de Israel aseguró que la Cruz Roja ha recibido en la madrugada de este sábado el cuerpo de un rehén israelí y que el organismo lo está trasladando para ponerlo bajo custodia de las tropas israelíes en la Franja de Gaza. Así informaba EuropaPress.

"Según la información ofrecida por la Cruz Roja, un ataúd de un rehén fallecido ha sido transferido a sus manos y está de camino a las tropas de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI)", aseguró el Ejército en un comunicado. Previamente, el grupo islamista Hamás ya había anunciado que iba a entregar un cadáver exhumado este mismo viernes.

Hamás no reveló la identidad del rehén, que tendrá que ser identificado en el Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (al sur de Tel Aviv) para confirmar que realmente se corresponde con el de uno de los cautivos. La entrega de los rehenes israelíes fallecidos en Gaza es uno de los puntos de tensión del acuerdo de paz entre el Gobierno de Benjamín Netanyahu y el grupo palestino ya que Hamás argumenta que no logra recuperar todos los cautivos cuyos cuerpos han quedado enterrados entre los escombros después de dos años de ofensiva israelí sobre la Franja.

Las FDI recordaron en su comunicado que "Hamás tiene la obligación de cumplir el acuerdo y dar los pasos necesarios para el regreso de todos los rehenes". Por su parte, el servicio de Defensa Civil gazatí denunció el "doble rasero" a la hora de rescatar los cadáveres de las víctimas en el enclave y aseguró que se está permitiendo la entrada de maquinaria pesada a Gaza para extraer los cuerpos de los rehenes pero no para recuperar los en torno a 10.000 cadáveres de palestinos repartidos bajo las ruinas de la Franja.

Hamás ha entregado hasta ahora nueve cadáveres de rehenes, sin contar el que se entregará esta noche. El resto, 19, aún no habían sido localizados, algo de lo que ya estaban al tanto las autoridades israelíes. Por ello, en las negociaciones del acuerdo de alto el fuego ya se estableció que una fuerza internacional trabajaría en Gaza para contribuir a la búsqueda de los cuerpos no localizados.