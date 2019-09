El "caso Biden" reaviva un "impeachment" contra Trump

Los demócratas fantasean con el «impeachment». El sueño de todos los activistas liberales, el anhelo de quienes vivieron con horror los días del Bill Clinton y Monica Lewinski, podría incluso sumar a la causa a los demócratas menos convencidos. Al menos hasta el jueves, cuando comparezca ante el Comité de Inteligencia del Congreso Joseph Maguire, ex director del Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo y actual director interino de la Inteligencia Nacional. Maguire ha sido requerido por la mayoría demócrata para explicar si él o sus superiores han obstaculizado las investigaciones en el caso de la filtración que atañe a Joe Biden; su hijo Hunter; el mandatario de Ucrania, Vladimir Zelenski, y el presidente de EE UU, Donald Trump.

El presidente ha admitido haber hablado sobre Joe Biden con el entonces recién elegido Zelenski en una llamada telefónica. «La conversación que tuve fue sobre todo (para dar) la enhorabuena, mucho sobre corrupción, (sobre) toda la corrupción que está ocurriendo y principalmente sobre el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo (contribuyan) a la corrupción que hay en Ucrania», dijo Trump.

El supuesto espía alertó de una conversación entre Trump y Zelenski en la que el primero habría pedido que los ucranianos buscaran información potencialmente dañina para su más que previsible rival en 2020 sobre el paso de Hunter Biden por la empresa de gas Burisma Holdings. La diplomacia ucraniana ha negado que el presidente de Ucrania recibiera presiones de Trump durante la llamada el 25 de julio.

La presidente del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, que siempre mostró su escepticismo respecto a las posibilidades reales del «impeachment» y que ha discutido con los demócratas más fervorosos respecto a la oportunidad de convertir en víctima a un Trump encantado de ejercitarse en ese papel de rebelde, cita en su carta a Maguire, que ha expresado una «preocupación urgente y creíble» por el asunto de Ucrania.

Pelosi escribe en un comunicado: «Si la Administración persiste en bloquear la denuncia de este denunciante para que no divulgue al Congreso una posible violación grave de los deberes constitucionales por parte del presidente» –concluye– «entraremos en un nuevo y grave capítulo de ilegalidad que nos conduciría a una nueva etapa de investigación». Pelosi, que agradece por adelantado el «patriotismo» de los destinatarios de su carta, sabe muy bien que Trump cuenta con la mayoría en el Senado, y que nadie en su partido, empezando por el vicepresidente, está dispuesto a traicionarle.

Las elecciones de 2020 están cada vez más cerca y hay demasiados intereses políticos y económicos en juego. Pero es que, además, todo el arsenal del que dispone la oposición no es mejor ni más eficaz que el que esgrimen los asesores de Trump. El caso de Ucrania, y las actividades de Hunter Biden, colea desde hace años. Pero nada cambiará en tanto en cuanto no se revelen las conversaciones entre Trump y Zelenski. Algo que, por cierto, el Gobierno estaría considerando.

Pero el temor es evidente, y no solo porque se supone que los presidentes de EE UU no tienen entre sus cometidos pedir al líder de un país extranjero que indaguen en las actividades de los hijos de sus rivales. Es que la oposición podría pedir a continuación las transcripciones de las charlas con Vladimir Putin. El ex gobernador republicano de Ohio John Kasich urgió en declaraciones a CNN a los congresistas de su partido a que entreguen la denuncia del espía al Comité de Inteligencia. «Esto no proviene de alguien que vive en el espacio exterior. Se trata de alguien que estaba muy preocupado por lo que escuchó en una comunicación y se lo entregó al director de Inteligencia, que lo ha declarado un «problema importante».