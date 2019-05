El socialdemócrata Cortizo gana los comicios en Panamá

Los pronósticos se cumplieron en las elecciones presidenciales de Panamá y el opositor socialdemócrata Laurentino «Nito» Cortizo será el próximo presidente del país centroamericano para los próximos cinco años. La victoria, eso sí, fue mucho más ajustada de lo que indicaban todas las encuestas en unos comicios marcados por la ralentización de la economía y la corrupción en uno de los países más desiguales del mundo.

Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se hizo con el 33% de los votos, solo dos puntos por encima de Rómulo Roux del también opositor Cambio Democrático (CD) del ex presidente Ricardo Martinelli, que se encuentra bajo arresto acusado de espionaje político. A pesar de que el Tribunal Electoral de Panamá declaró como ganador a Cortizo con el 95% de las papeletas escrutadas, Roux no ha reconocido la derrota y ha denunciado irregularidades en la elección, la más ajustada desde el inicio del actual período democrático en 1989. «El Tribunal Electoral de Panamá es muy serio y profesional. A pesar de estos cuestionamientos, no va a haber problemas en la transición», señaló Carlos Malamud, del Real Instituto Elcano a LA RAZÓN. «Prueba de su prudencia es que esperaron a que el porcentaje de escrutinio fuera suficiente para que el resultado no pudiera variar», dice el investigador.

La elección venía marcada por el hartazgo de los panameños con la clase política y la corrupción: Los «papeles de Panamá» y los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht, que han asociado el país al lavado de dinero. Aunque Panamá presenta los índices de crecimiento más altos de Centroamérica y uno de los más elevados de América Latina (en 2019 crecerá el 6%, según el Banco Mundial), también es uno de los más desiguales. La pobreza, el desempleo, la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos han castigado con fuerza al oficialismo, que apenas ha conseguido el 10% de apoyos.

«El importante crecimiento económico vinculado al Canal, al sector financiero y a los servicios está demasiado concentrado», advierte Malamud, que ve la urgencia de varias reformas estructurales en materia fiscal, laboral, educativa, de vivienda y de salud. Para el investigador, es difícil que se lleven a cabo por la dificultad de encontrar apoyos legislativos y por las previsiones de crecimiento económico «que pueden desincentivar al Gobierno a ejecutar reformas de calado».

«Nito» Cortizo tomará la Presidencia de Panamá el próximo 1 de julio de manos del actual mandatario, Juan Carlos Varela. Es un empresario ganadero de 66 años con estudios de administración pública en Estados Unidos. Ha sido congresista en dos ocasiones y presidente de la Asamblea Nacional a inicios del siglo. También ejerció de ministro de Desarrollo Agropecuario durante la Presidencia de Martín Torrijos (2004-2009), hijo del general Omar Torrijos, fundador del PRD y figura principal de la historia reciente de Panamá.

Otro de sus grandes retos será lidiar con su nuevo gran inversor, China, cuya creciente presencia molesta al que sigue siendo el principal inyector de divisas, Estados Unidos.