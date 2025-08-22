Encuentran 20 cuerpos en descomposición ocultos en una funeraria en EE UU por 15 años: habrían entregado restos falsos en su lugar

Veinte cuerpos en descomposición han sido encontrados en funeraria Davis Mortuary de Pueblo, Colorado, EE UU, tras permanecer ocultos durante 15 años. El hallazgo, producto de una inspección rutinaria, ha sacudido a la comunidad y expuesto prácticas funerarias completamente antiéticas. Las autoridades de Colorado han confirmado el descubrimiento durante una evaluación realizada el 20 de agosto de 2025, revelando una situación que desafía toda comprensión ética y profesional en el manejo de restos humanos.

Brian Cotter, responsable del mortuorio, ha admitido ante los inspectores la posibilidad de haber proporcionado restos falsos a las familias de los difuntos. La División de Profesiones y Ocupaciones del Departamento de Regulación de Colorado (DORA) ha procedido inmediatamente a la suspensión sumaria del establecimiento.

Se desconocen las razones detrás del suceso

La investigación ha revelado que los cuerpos habían permanecido ocultos detrás de una puerta disimulada, en un espacio que Cotter intentaba mantener en secreto. Un fuerte olor a descomposición ha alertado inicialmente a los inspectores, quienes han descubierto la existencia de múltiples cuerpos en diversas etapas de deterioro. Por su parte, Sam Delp, director de la división de DPO, ha calificado el caso como sin precedentes. La comunidad de Pueblo se encuentra consternada ante la revelación de prácticas tan profundamente deshumanizantes en un servicio funerario que debería representar respeto y dignidad.

La Oficina de Investigación de Colorado (CBI) ha sido inmediatamente notificada para iniciar una investigación exhaustiva. Las autoridades se han comprometido a identificar cada uno de los cuerpos y contactar a sus familias, reconociendo la magnitud del dolor que este descubrimiento podría generar. Igualmente, Kala Beauvais, fiscal del condado de Pueblo, ha declarado que la investigación será "larga, tediosa y completa".

Aunque por el momento no se han presentado cargos formales, es evidente que el caso será sometido a un riguroso escrutinio legal, pues se desconocen las razones que han llevado a que se presente el suceso. Además, como consecuencia directa, se están desarrollando nuevas regulaciones más estrictas para garantizar el cumplimiento ético en el manejo de restos humanos. El mortuorio ha sido multado, y se han iniciado procesos para restablecer la confianza ciudadana.