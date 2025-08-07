Un menor conduce drogado un coche sustraído y sufre un accidente en la A-6 en Ponferrada

La Guardia Civil investiga a un menor de 15 años por conducir un vehículo sin carné y bajo los efectos de las drogas antes de sufrir un accidente en un ramal de la A-6, a la altura de Ponferrada (León), según ha informado este jueves la Subdelegación de Gobierno.

El siniestro se produjo el pasado 5 de agosto a las 10:20 horas, cuando el vehículo se salió de la vía y colisionó contra una barrera de protección en uno de los accesos de la carretera N-VI. El turismo sufrió importantes daños materiales, pero no hubo heridos.

Los agentes comprobaron que el conductor era un menor que había sustraído el coche en la localidad leonesa de Herrerías de Valcarce (Vega de Valcarce, León) y que no tenía permiso de conducción. En la prueba indiciaria de drogas dio positivo en THC y cocaína.

La Guardia Civil ha remitido las diligencias a la Fiscalía de Menores de León por tres delitos: hurto de uso de vehículo a motor, conducción sin haber obtenido el permiso correspondiente y conducción bajo la influencia de drogas.

El menor quedó bajo la custodia de sus progenitores, con la obligación de comparecer ante la Fiscalía cuando sea citado