Muere un niño en Cuba tras tomar un paracetamol que caducó hace cinco años

El trágico suceso ocurrió este jueves 4 de septiembre en Cuba: un niño de 5 años murió a causa de una crisis epiléptica después de consumir un comprimido de paracetamol caducado desde 2020. El mismo medicamento (un comprimido de 500 mg fabricado en el extranjero) había expirado cinco años antes. Ingresó el martes 2 de septiembre en el hospital de Songo-La Maya, en el sureste de la isla, y falleció dos días después.

En el mismo hogar, otro menor de 11 años presentó síntomas similares tras consumir el mismo medicamento caducado, fue hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos con un estado de salud gravemente comprometido. Afortunadamente, se encuentra hospitalizado en estado estable.

La falta de acceso a medicamentos se vincula directamente con las condiciones socioeconómicas del país. La familia afectada habría recurrido al medicamento caducado por no tener otra alternativa, debido a la profunda crisis económica que atraviesa el país. Esta situación afecta gravemente a la población, ya que incluso hospitales y farmacias sufren frecuentes desabastecimientos de productos esenciales.

El gobierno cubano atribuye la escasez de medicinas a las sanciones estadounidenses, que habrían encarecido las importaciones y dificultado las transacciones internacionales. Este caso trágico destaca la vulnerabilidad de muchas familias que no pueden acceder a tratamientos básicos y, en situaciones extremas, recurren incluso a medicamentos caducados, con consecuencias devastadoras.