Una enfermera deja en herencia 250.000 euros que seis iglesias francesas usarán para restauraciones: "Para nosotros es una novedad"

Coralie Roger, exenfermera del Hospital Universitario de Rouen y residente en Louviers (Eure, Francia), falleció en 2019 a los 53 años. Poco antes de su muerte decidió legar más de 250.000 euros a la Fundación del Patrimonio, con la condición de que se destinaran exclusivamente a la restauración de iglesias en Normandía. Su gesto se ha convertido en una aportación inédita para la institución.

La Fundación distribuyó la suma entre seis proyectos, uno por cada departamento normando, asignando 50.000 euros a cada templo. “Para nosotros, a nivel regional, recibir una suma así es una primicia”, destacó Olivier Leclerc, delegado regional de la Fundación, durante la presentación de las obras. En recuerdo de la donante, cada iglesia colocará una placa conmemorativa.

En Eure, donde Roger residía y era feligresa habitual, los fondos se repartieron entre la iglesia de Notre-Dame de Louviers y la de Sainte-Cécile de Acquigny. En Calvados, la ayuda se destinó a la iglesia de Saint-André en Clarbec; en Manche, a la reconstrucción de la iglesia de Saint-Michel en Graignes; y en Orne, a la capilla del hospital de Mortagne-au-Perche.

Una ayuda con efecto llamada

El sexto proyecto corresponde a Seine-Maritime, donde la iglesia de Santa Juana de Arco en Eslettes recibirá 50.000 euros. El templo, diseñado en 1925 por el arquitecto Pierre Chirol, se levantó en un lugar cargado de simbolismo histórico y conserva valiosas vidrieras dedicadas a la heroína francesa.

Para la asociación Iglesia de Eslettes: Memoria y Patrimonio, la donación permitirá iniciar obras esenciales, como la restauración del pórtico y la renovación de los tejados, con un presupuesto que supera los 200.000 euros. “Esta ayuda facilitará la colaboración con instituciones locales y esperamos que pueda atraer nuevas donaciones”, señaló su presidente, Gilbert Colling.