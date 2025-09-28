Un joven francés asciende con las manos desnudas el rascacielos más alto de Polonia: escaló 53 plantas

El escalador urbano Titouan Leduc, originario de Nancy, en el noreste de Francia, completó su última hazaña en Varsovia al trepar la Torre Varso, el edificio más alto de la Unión Europea. Conocido por ascender rascacielos sin cuerdas ni arnés, Leduc alcanzó la cima del rascacielos con la única ayuda de sus pies de gato.

El edificio, que se eleva a 317 metros y domina el perfil de la capital polaca, fue inaugurado en 2022 tras seis años de construcción. El joven comenzó el ascenso con ropa ligera: una camiseta blanca y pantalones cortos, y avanzó hasta la azotea, a 238 metros del suelo, donde la policía lo esperaba para detenerle antes de que pudiera llegar a la antena superior.

Con más de 86.000 seguidores en TikTok, Leduc comparte habitualmente vídeos de sus escaladas extremas. Se autodefine como “una mezcla de Tarzán y Spider-Man” y asegura que, pese al riesgo evidente, es consciente de sus límites. “Busco maneras de superarme un poco, pero trato de no sobrepasarlos; ahí es donde se vuelve realmente peligroso”, afirmó en declaraciones recientes.

Detención en Polonia y repercusión pública

Aunque la intervención policial evitó que culminara el ascenso a los 260 metros de la antena, las imágenes de la escalada ya circulan ampliamente en redes sociales. No está claro si las autoridades polacas presentarán cargos, aunque el gesto de Leduc se suma a la lista de actos temerarios que han convertido a este joven en referente del urban climbing en Europa.

El caso ha reavivado el debate sobre los riesgos de estas prácticas en grandes ciudades, que atraen tanto a curiosos como a seguidores digitales. Mientras algunos destacan la proeza deportiva, otros subrayan la necesidad de reforzar la seguridad en edificios emblemáticos para prevenir incidentes. Leduc, entretanto, continúa alimentando una reputación internacional que combina espectáculo, adrenalina y controversia.