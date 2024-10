El Estado Islámico recomienda a sus yihadistas la lectura del "Libro Verde" del IRA para que aprendan

El Estado Islámico (Daesh, Isis) ha incluido en una de sus redes sociales “El Libro Verde” que elaboró en su día el IRA, la banda terrorista irlandesa para instruir a sus militantes. Los yihadistas han debido encontrar en un manual elaborado en 1977 consejos que pueden ser prácticos para sus activistas. De hecho, en el panfleto se insiste en la necesidad de secreto, seguridad y compromiso con el IRA.

“El compromiso con el Movimiento Republicano es la firme creencia de que su lucha, tanto militar como política, está moralmente justificada, que la guerra está moralmente justificada y que el [IRA] es el representante directo del Parlamento de Dail Eireann de 1918, y que, como tal, son los Gobierno legal y legal de la República de Irlanda, que tiene el derecho moral de aprobar leyes y reclamar jurisdicción sobre el territorio, el espacio aéreo, los recursos minerales, los medios de producción, distribución e intercambio y toda su gente independientemente de su credo o lealtad”, decían entonces los cabecillas. En esencia, aplicado a la yihad, esos principios son aplicables para la consecución de su gran objetivo, en este caso el “Califato Mundial”.

“Lo más importante –subrayaban-- es la seguridad. Eso significa que no habléís en lugares públicos. No le digáis a su familia, amigos, novias o compañeros de trabajo que sois miembro del IRA. No expresar opiniones sobre asuntos militares, en otras palabras, no se dice nada a nadie. No te dejes ver en marchas públicas, manifestaciones o protestas. Ni en compañía de republicanos conocidos, ni frecuentes sus casas”. “Tu deber principal es permanecer desconocido para las fuerzas enemigas y el público en general”.

El siguiente consejo habrá sido acogido con singular agrado por los yihadistas: “Otra cosa importante es que los voluntarios deben comprender peligro de beber alcohol y el peligro muy real de beber en exceso. En el pasado, las fuerzas enemigas y sus revendedores han recopilado una gran cantidad de información a partir de voluntarios que bebían. Se advierte a los voluntarios que las conversaciones relajadas inducidas por la bebida son el mayor peligro potencial al que se enfrenta cualquier organización, y en una organización militar es el suicidio..”.

“El IRA. como organización, reclama y espera su total lealtad sin reservas. Entra en todos los aspectos de tu vida. Invade la privacidad de tu vida hogareña, fragmenta a tu familia y amigos, en otras palabras, reclama su total lealtad”.

Por otra parte, en la misma red se recomienda que “el próximo hermano que haga un ataque en los Estados Unidos no debería buscar en línea para comprar armas, sino que debería contactar en persona a mexicanos ilegales y sospechosos. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que en lugar de "comprar" las armas, debería haber seguido el ejemplo de los dos tiradores de Tel Aviv, que lograron quitarle el rifle a un oficial de policía, después de apuñalarlo y matarlo”.