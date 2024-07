Europa "copia" el modelo estadounidense para colaborar con los ejércitos africanos

Fue el sabio chino Sun Tzu quien dijo que “un ejército no tiene formación constante, lo mismo que el agua no tiene forma constante: se llama genio a la capacidad de obtener la victoria cambiando y adaptándose al enemigo”. Por este tipo de afirmaciones hechas por hombres mejores no debería sorprender a nadie el cúmulo de cambios que están efectuando Francia, Estados Unidos y la Unión Europea en lo que respecta a sus posiciones militares en África Occidental, como respuesta a la expansión del yihadismo, el auge de las juntas militares contrarias a Occidente y la creciente presencia rusa (pero también china, emiratí y turca) en la región. Como tampoco debería extrañar que una porción del conflicto global, que tiene su faceta más ruidosa en Ucrania, se juega en el tablero africano y donde las materias primas que nacen de su tierra podrán suponer en el futuro la supervivencia de Europa… o su ruina.

Estados Unidos ha sido expulsado de sus posiciones en Níger por sus desavenencias con la junta militar que gobierna el país africano desde el verano de 2023. Francia ha sido expulsada de Mali, Níger y Burkina Faso en menos de tres años. La Unión Europea ha concluido su misión de entrenamiento en Mali y en Níger. La iniciativa europea conocida como G-5 Sahel, que agrupaba a Mali, Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania para establecer un frente común en la lucha antiterrorista, ha resultado en fiasco. Rusia refuerza su presencia en las naciones citadas mientras los nuevos movimientos panafricanos, contrarios al neocolonialismo francés y recelosos del expansionismo europeo, buscan nuevas alternativas a la hora de escoger sus socios. Y el yihadismo avanza en todas las direcciones, haciendo peligrar los accesos al Atlántico y las rutas comerciales del Sahel.

Unión Europea

Tras el término de las misiones de asesoría y de entrenamiento en Mali y en Níger, desde Bruselas se ha apostado por “retrasar” las posiciones de las tropas europeas a naciones colindantes con el Sahel. En 2023 dio comienzo la Iniciativa de la Unión Europea en materia de Seguridad y Defensa en apoyo a los Países de África Occidental del Golfo de Guinea, una misión que la entidad define “dentro del marco de la política común de seguridad y defensa para apoyar a los países del Golfo de Guinea”. Benín y Ghana serán los objetivos principales de esta nueva iniciativa, tratándose ambas de naciones que han visto en los últimos años un dramático incremento en los ataques terroristas a sus regiones más próximas a Burkina Faso.

Un estudio reciente del proyecto de análisis de datos ACLED determinó que sólo en los primeros ocho meses de 2024, Ghana y Benín habían sufrido respectivamente 37 y 74 incidentes relacionados con el yihadismo armado, saldándose con un total de 103 víctimas mortales. La nueva misión europea pretende “contribuir a aumentar la resiliencia en zonas vulnerables […] por medio del desarrollo de las capacidades de sus fuerzas de seguridad y defensa”, pero también “impartirá información operativa previa al despliegue de sus fuerzas de seguridad y defensa”, entre otras tareas. Este último punto determina un interés bidireccional en lo que respecta al campo de la inteligencia y de la distribución de información con un objetivo común: frenar la expansión del terrorismo islámico.

Tampoco debe obviarse que otro de los objetivos de la UE consiste en promover “el Estado de Derecho y la buena gobernanza en su sector de la seguridad, centrándose en sus fuerzas de seguridad y defensa, y apoyará la creación de confianza entre la sociedad civil y las fuerzas de seguridad y defensa”. A sabiendas del aumento del número de masacres promovidas contra civiles por parte de las fuerzas de seguridad de Mali y de Burkina Faso (en compañía de operativos rusos), la UE busca posicionarse como un socio cuyo marco estratégico pase por el respeto a las poblaciones locales. Una contraposición a Rusia. La UE pretende con este punto, en definitiva, diferenciarse de Moscú en el trato a los civiles con el fin de ofrecer una alternativa viable a los gobiernos asediados por el yihadismo.

El texto completo de la misión europea puede encontrarse aquí.

Francia

Emmanuel Macron lleva años siendo el gran perdedor en África Occidental. Desde que estableció su residencia en el Elíseo, la influencia francesa en el continente africano se ha desplomado a niveles históricos en cualquier ámbito posible, ya sea militar o diplomático, pasando por los planos cultural y económico, y debilitando la Francofonía hasta que el propio presidente francés llegó a anunciar en marzo de 2023 que “la Francofonía ha terminado”. Décadas de interferencia económica en África y prácticas neocolonialistas han derivado en la situación actual. Y la expulsión de las tropas galas de Mali, Burkina Faso y Níger apenas es la punta del iceberg que se contempla.

Desde París se ha ideado una nueva estrategia que permita a sus fuerzas armadas adaptarse a los cambios en el continente. Tan atrás como noviembre de 2022 fue anunciado un nuevo tipo de cooperación militar gala, basada antes en la colaboración con las naciones implicadas que en la presencia de militares franceses en África. Entonces, Macron indicó la necesidad de “adaptarse a los nuevos tiempos” y facilitar una “movilización más integral” de las fuerzas involucradas. Concluyó que “no se trata de militarizar la sociedad, sino de fortalecer el espíritu de resiliencia”.

La nueva estrategia francesa ya se ha puesto en marcha. Para empezar, se espera un brusco descenso en el número de tropas presentes en el continente, que pasarán de ser 2.300 a únicamente 600. Según informó AFP, quedarán 100 soldados en Gabón (frente a los 350 actuales), otros cien en Senegal (frente a los 350 actuales), cien en Costa de Marfil (ahora hay 600) y 300 en Chad (hoy hay 1.000). Francia tenía además alrededor de 5.000 militares desplegados en el marco de la operación Barkhane, que concluyó el año pasado; puede entonces asegurarse que Francia tendrá en 2025, si no se producen más cambios, un 8% de los efectivos que tenía destinados en África en 2020. Todo ello sin contar con las 1.500 tropas estacionadas en Yibuti y cuyo número se mantendrá por el momento. El cambio de paradigma en África es evidente.

Otro cambio fundamental puede leerse en la creación de un Comando África (a la manera del AFRICOM estadounidense) con sede en el distrito 15 de París y cuya puesta en marcha tendrá lugar a primeros de agosto. Su primer comandante será el general Pascal Ianni, ex miembro del gabinete de la ministra de Defensa francesa, Florence Parly, y ex portavoz del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Que la estrategia francesa perdure o que funcione escapa al control de Macron: dependerá de los gobiernos africanos, que todavía podrían considerar la paupérrima presencia francesa en el continente como demasiado intrusiva para su gusto.

Estados Unidos

Europa, Francia y Estados Unidos comparten, por su pertenencia a la OTAN, el concepto de “flanco sur” a la hora de mirar hacia África. En este aspecto, las tres potencias caminan alineadas. Es evidente que la crisis migratoria tiene un potencial componente desestabilizador para las naciones europeas y que la desestabilización de Europa privaría a EE. UU. de su mejor aliado. Igualmente, la expansión de la influencia rusa en el marco geopolítico actual afecta de una forma u otra: debilita a Estados Unidos en su pugna por la hegemonía global, aumenta la fragilidad de las relaciones francesas en África y expone al sur de Europa a corrientes migratorias no deseadas, entre otros aspectos de considerable importancia.

Sin embargo, Estados Unidos no deja de tener su propia agenda en África, igual que los mismos africanos saben distinguir entre las antiguas potencias colonizadoras (europeas) y el resto de las naciones occidentales a la hora de establecer sus relaciones. Pudo comprobarse tras el golpe de Estado en Níger. Si la expulsión de las tropas francesas fue inmediata a la toma del poder de los militares, acompañada de discursos con tintes panafricanos en contra de la antigua potencia colonial, la expulsión de los estadounidenses tuvo su origen en desavenencias relacionadas con la gobernanza y la elección de socios para combatir al yihadismo armado. La primera se trataba de una cuestión panafricana (anticolonial, continental) y la segunda involucraba en exclusiva al nuevo rumbo que ha establecido el gobierno de Níger.

Además, hace 17 años que se estableció el Mando África Estados Unidos (AFRICOM), que siempre apostó por una presencia de tropas limitada y cuyos objetivos pasan también por las relaciones diplomáticas, económicas y humanitarias, más allá del plano puramente militar. La expulsión de Níger ha llevado a que Washington anuncie que se procederá a la construcción de una nueva base en Costa de Marfil, en la localidad de Odienné, en el noroeste del país, muy próxima a las fronteras de Mali y Burkina Faso. Tal y como informaba el medio francés Mondafrique, la ubicación de esta nueva base permitirá que los drones estadounidenses vigilen toda la región, desde Mauritania hasta el golfo de Guinea, pasando también por las naciones del Sahel que viven asediadas por el terrorismo.

El modelo estadounidense, con sus más y sus menos, se ha mostrado hasta la fecha como el más acertado a la hora de analizar las relaciones entre África y las naciones occidentales. Confirma una compenetración con el resto de sus aliados pero mantiene su propia línea de acción en lo que respecta a sus decisiones e intereses vitales. Igualmente, la escasa presencia de tropas evita que se genere una imagen imperialista o neocolonialista ante los ojos de las poblaciones locales.

Alemania e Italia (y Francia, como se ha explicado más arriba) son otras dos naciones europeas que empiezan a apostar en el Sahel por este equilibrio entre los intereses propios y la colaboración europea; la primera lo demuestra con sus actividades en Burkina Faso y la segunda en Mali. También se prevé que España anuncie un nuevo acuerdo de cooperación con Mali en un futuro cercano, de manera que las relaciones Europa-Mali pasarán a ser, por ejemplo, relaciones Alemania-Mali, Italia-Mali y España-Mali. Todos remarán en una misma dirección, que se refiere a la protección de las fronteras avanzadas de Europa y a la estabilidad del flanco sur de la OTAN, pero ofreciendo formas de cooperación diferenciadas a las distintas naciones implicadas. El tiempo dirá si esta nueva estrategia dará los frutos deseados.