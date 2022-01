Alemania enviará un hospital de campaña a Ucrania, pero no armas

El Gobierno alemán ha anunciado que enviará a Ucrania un hospital de campaña el mes que viene, pero ha mantenido su negativa al envío de armas al país para no alimentar la tensión militar con Rusia, según ha hecho saber este sábado la ministra de Defensa, Christine Lambrecht.

“Vamos a entregar en febrero un hospital de campaña completo, incluida la formación necesaria, y todo ello cofinanciado por Alemania con 5,3 millones de euros”, ha indicado Lambrecht en una entrevista al diario ‘Die Welt’ a la que tuvo acceso la agencia de noticias Dpa antes de su publicación.

Alemania ha suministrado ya respiradores y está atendiendo a los soldados ucranianos gravemente heridos en hospitales de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas), ha agregado agregó la ministra.

El Gobierno alemán debe hacer todo lo posible para desescalar la situación de crisis, según Lambrecht. “El suministro de armas no sería útil en este momento. Ese es el consenso en el Gobierno federal”, ha explicado.

Por su parte, el embajador ucraniano en Alemania, Andrij Melnik, volvió hoy a solicitar ayuda alemana en materia de defensa. En declaraciones al periódico ‘Handelsblatt’, Melnik ha pedido “con urgencia 100.000 cascos y chalecos antibalas para los voluntarios que acaban de alistarse para defender su patria junto con las Fuerzas Armadas”.

El diplomático ucraniano ha insistido en que su país “no cejará en el intento de convencer al Gobierno alemán y a la oposición para que suministren armas defensivas a Ucrania”.

Por otro lado, el Ministerio alemán de Transportes considera que el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania no supone a día de hoy una amenaza para el tráfico aéreo. “En la actualidad, no se dan las condiciones para emitir una prohibición de vuelo en el espacio aéreo de Ucrania”, según declaraciones del Ministerio publicadas hoy en ‘Welt am Sonntag’. Sin embargo, la evolución de la situación es objeto de un seguimiento continuo.

En cuanto a la puesta en marcha del controvertido gasoducto Nord Stream 2, que conecta Rusia con Alemania, la titular de Defensa rechazó su puesta en funcionamiento en caso de un ataque ruso a Ucrania. “La idea de que pueda estallar una guerra en medio de Europa, iniciada por Rusia, mientras se establece una cooperación económica, es completamente absurda”,