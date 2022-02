Suecia rompe la tradición y enviará armamento militar a Ucrania

Suecia enviará ayuda militar a Ucrania, incluyendo armas antitanque, cascos y chalecos antibalas, según declaró el domingo la primera ministra Magdalena Andersson.

“Suecia propone ahora un apoyo directo a las fuerzas armadas de Ucrania. Incluye 135.000 raciones de campo, 5.000 cascos, 5.000 escudos corporales y 5.000 armas antitanque”, dijo Andersson en una conferencia de prensa, tal y como asegura la agencia Reuters.

Rusia había amenazado “con una intervención militar” al país sueco, además de Finlandia, si estos decidían entrar en la OTAN. No obstante, la primera ministra sueca ya adelantó que el país no estaba considerando unirse a la Alianza. Una intimidación por parte del Kremlin que no ha sentado nada bien en el país nórdico. La primera ministra ha añadido que esta será la primera vez que Suecia envía armamento a un país en conflicto desde la invasión soviética de Finlandia en 1939.

Por su parte, Suecia, Finlandia y Dinamarca dijeron que se preparaban para cerrar su espacio aéreo a los aviones rusos el domingo, sumándose a una serie de países europeos que adoptaron esta medida tras la invasión rusa de Ucrania. “Ahora es absolutamente necesario proceder con más medidas de contacto para aislar a Rusia”, dijo el ministro sueco de la UE, Hans Dahlgren, a la radio pública SR.

La mayoría de los países europeos ya adelantaron que también cerraban su espacio aéreo a los aviones de compañías rusas. Así mismo, la UE está sopesando que ningún avión ruso pueda volar por el espacio aéreo europeo.

La prohibición de los vuelos rusos en toda la Unión Europea podría formar parte de un nuevo paquete de sanciones contra Moscú que se debatirá más tarde el domingo por los ministros de Asuntos Exteriores del bloque, dijo por separado un funcionario de la UE.