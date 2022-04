“Si Europa no envía armas, Ucrania se convertirá en una nueva Siria”

Rusia perdió la batalla de Kiev. Ahora está peleando en el Este del país. ¿Qué posibilidades hay de que Ucrania gane allí?

Muchos políticos y expertos creían que Rusia podía ganar en 2 o 3 días. Diplomáticos extranjeros ofrecieron al presidente ucraniano sacarle de Ucrania. Fue un gran error de cálculo. El gobierno, el ejército y los ciudadanos ucranianos mostraron una resiliencia y motivación enormes. Con la ayuda de suministros occidentales, han podido defenderse durante 60 días, con solo unas pocas ciudades importantes capturadas (Jerson) o casi destruidas (Mariupol). Es muy probable que Ucrania resista a Rusia en el este. El ejército ruso está dañado, mientras que las fuerzas ucranianas aumentan (nuevos voluntarios, más y mejores armas de Occidente). Esta será una guerra de suministros. Es probable que quien gane sea el que pueda organizar mejor la logística, los suministros y las municiones. Por lo tanto, es fundamental seguir apoyando a Ucrania con armas y municiones. Al hacer esto, Kiev defenderá a Occidente de la dictadura.

¿Se convertirá el conflicto de Ucrania en un nuevo Afganistán, una guerra de guerrillas?

El Ejército ucraniano ha estado colaborando y entrenándose con la OTAN desde 2014. Es una estructura bien formada y preparada con oficiales altamente cualificados. Tener armas reales los ayudará a defenderse de Rusia, proteger a Ucrania y garantizar que Ucrania pueda existir como una nación democrática soberana. Si, por alguna razón, los países europeos no envían armas a Ucrania, entonces se convertirá en una nueva Siria (Mariupol ya está destruida, caerán más ciudades) y Afganistán (los ucranianos se defenderán de Rusia solos en una barbarie casa por casa, combates calle a calle). Por lo tanto, interesa a todas las naciones europeas continuar enviando armas a Ucrania para evitar un “escenario de Afganistán”.

¿Putin podría ordenar atacar otros países europeos que envíen armas a Kiev?

Desafortunadamente, el régimen ruso ha mostrado su cara peligrosa al mundo. El nivel de propaganda estatal y mediática no tiene precedentes con referencias constantes a la Segunda Guerra Mundial, la derrota de los alemanes, con amenazas de atacar Polonia y moverse a Transnistria. Además, Rusia ya ha demostrado sus capacidades en Siria, Georgia y Chechenia. Sin mencionar que ocupó Crimea y parte del Donbás en 2014. Hay un patrón de agresivos movimientos contra viento y marea, incluso si es irracional desde el punto de vista económico y político. Parece que las élites gobernantes, el ejército y la gente de la calle ven legítima la idea de la guerra, lo que me parece aterrador. Pero también hay que recordar que Putin actúa si no tiene obstáculos. Nadie lo frenó en Crimea ni en Georgia. Debe recibir una señal muy fuerte de que será detenido en caso de una nueva agresión. Nosotros, las naciones europeas, debemos enviar una señal muy fuerte de nuestra unidad y resistencia, y de que nos protegeremos mutuamente contra las dictaduras agresivas.

Transnistria acusa a Ucrania de atacar su territorio. ¿Rusia está interesada en extender la guerra en los países vecinos?

Ucrania, a diferencia de Rusia, nunca ha atacado a sus vecinos. Rusia ha atacado Georgia y Crimea y mantiene su influencia en Bielorrusia y Transnistria. Rusia participó en una guerra en Siria y tuvo dos guerras en Chechenia. Ucrania está interesada en una cosa: paz y justicia para los crímenes militares. Rusia, en cambio, quiere acosar a sus países vecinos, reintegrar tierras postsoviéticas e influir en la UE mediante el petróleo y el gas, al mismo tiempo que influye en los países del sur mediante el envío de alimentos.

¿Por qué Lavrov advirtió de una tercera guerra mundial?

Rusia siempre ha amenazado a otros países: con armas nucleares, con guerras, con escasez de gas, con escasez de suministro de cereales. Esta es una táctica para sacar ventaja. Creo que Occidente ha sido sorprendentemente débil al responder a las amenazas de Rusia, esto tiene que cambiar.