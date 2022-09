Los alcaldes de izquierdas desafían la orden de Macron de izar las banderas a media asta por Isabel II

Varios alcaldes de izquierda están desafiando las órdenes del Gobierno de Emmanuel Macron de izar la las banderas a media asta como homenaje a la reina Isabel II hasta su funeral de Estado previsto para el próximo lunes. Los críticos lamentan que el fallecimiento de la monarca británica esté acaparando la atención del presidente francés y de los medios de comunicación del país a pesar de que se trata de una república y no una monarquía.

Los primeros en abrir la espita fue Yann Galut, alcalde de la ciudad central de Bourges, y Patrick Proisy, alcalde de Faches-Thumesnil, en la frontera belga, que anunciaron que desobedecerían las instrucciones de la primera ministra, la socialista Élisabeth Borne.

“Esta solicitud me parece increíble”, escribió en Twitter Galut, exdiputado socialista y ex alto funcionario del partido. “Respeto el dolor de nuestros amigos ingleses, pero no pondré la bandera francesa [a media asta] sobre los edificios municipales de Bourges”. Dijo más tarde en la televisión France 3: “Somos un país republicano. ¿Por qué debería rendir tributo a un monarca extranjero?”.

En Francia no hay obligación de arriar la bandera para jefes de Estado extranjeros pero sí se han hecho excepciones como cuando falleció Nelson Mandela en 2013 o con los Papas de la Iglesia Católica.

El alcalde de Faches-Thumesnil, una ciudad de 18.000 habitantes, elevó su desafío: “¿Cómo podría ser lógico poner banderas a media asta en nuestras escuelas que llevan el lema: Libertad, igualdad, fraternidad? . . Ningún concepto está más lejos de la igualdad que el de la monarquía”, dijo Proisy. Francia había rechazado “el principio de que nacer en la familia correcta te da una sangre especial que te pone por encima de los demás”, agregó.