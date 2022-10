Los diputados italianos eligen a un homófobo y pro Putin como presidente del Parlamento

Los legisladores italianos eligieron este viernes por una amplia mayoría al ultraconservador Lorenzo Fontana, miembro de la Liga, como nuevo presidente de la Cámara de los Diputados. Católico tradicionalista, antiabortista y simpatizante del presidente ruso, Vladimir Putin, Fontana es uno de los más estrechos colaboradores del líder leguista, Matteo Salvini, quien logra así la presidencia de una de las dos cámaras –en el Senado fue elegido el día anterior el exponente de Hermanos de Italia, Ignazio La Russa-, ante la decepción de Silvio Berlusconi, el tercer socio en la coalición de derechas que ganó las elecciones celebradas en Italia el 25 de septiembre.

Con 222 votos a favor, la elección de Lorenzo Fontana se produjo después de que el anterior candidato propuesto por la Liga no lograse ser elegido en las tres primeras votaciones celebradas el jueves. Sin embargo, el nuevo presidente de la Cámara de los Diputados no convenció a todo el bloque de derechas ya que al menos una decena de diputados de la coalición no votaron a su favor.

Durante la sesión en la Cámara de los Diputados, la oposición desplegó en el hemiciclo una pancarta en el que se podía leer: “No a un presidente homófobo pro Putin”. El líder del Partido Democrático, Enrico Letta, lamentó la elección del político ultraconservador conocido en Italia por calificar como asesinas a las mujeres que se someten a un aborto o su cruzada contra matrimonio homosexual. “Una elección equivocada que confirma que esta es una mayoría parlamentaria cada vez más orientada hacia el soberanismo y la derecha. Hoy Putin estará contento”, lanzó.

El más duro fue, sin embargo, el presidente de la región de Apulia, Michele Emiliano, uno de los barones más respetados en las filas del PD, quien aseguró que Fontana era “heredero de la Santa Inquisición”.

El Movimiento Cinco Estrellas (M5E), por su parte, promovió y votó a su propio candidato, el magistrado y ex fiscal antimafia Cafiero De Raho, a pesar de que éste no tenía ninguna posibilidad.

Los medios italianos recuerdan este viernes la intervención de Fontana en un polémico congreso organizado por una asociación provida en el país transalpino, en la que el nuevo presidente de la Cámara de los Diputados aseguró que los matrimonios homosexuales y la inmigración en masa tenían el objetivo de “cancelar” a la sociedad y las tradiciones de Occidente. Una teoría que también comparte y expresa a menudo la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni.

La elección de Fontana como tercera máxima autoridad del Estado -sOlo después del presidente de la República y del presidente del Senado-, pone en entredicho la presunta conversión moderada de Meloni y su futuro Ejecutivo, especialmente a nivel internacional, ya que Fontana se ha manifestado en contra de las sanciones a Rusia tras la invasión de Ucrania.

Nacido en Verona en 1980, Fontana comenzó a militar en la Liga Norte en su juventud y en 2016 fue elegido vicesecretario general del partido y responsable de Asuntos Exteriores de la Liga. En 2018 fue ministro de la Familia en el Gobierno de coalición que el partido de Salvini formó con el Movimiento Cinco Estrellas de Giuseppe Conte hasta 2019. Ese mismo año también ocupó la vicepresidencia de la Cámara.

Como responsable de política exterior de la Liga nunca ha ocultado su admiración hacia la Rusia del de Putin, y en 2014 llegó a viajar a Crimea, que había sido ocupada por las tropas rusas. En ese momento, el nuevo presidente de la Cámara Baja italiana era eurodiputado y presentó en el Parlamento Europeo una interrogación en la que defendía la anexión a Moscú de esa región de Ucrania.