El arma secreta de Ucrania: drones de cartón capaces de lanzar bombas al invasor ruso

Drones hechos de cartón y gomas elásticas están ayudando a los ucranianos a repeler la invasión rusa. Desde Australia, se envían cada mes al menos 100 drones de cartón que permiten a las fuerzas de Kyiv lanzar pequeñas bombas, entregar suministros y llevar a cabo tareas de reconocimiento en el frente de batalla.

El ministro de Defensa y viceprimer ministro australiano, Richard Marles, y el embajador de Ucrania en Australia, Vasyl Myroshnychenko, visitaron el pasado jueves el Salón Aeronáutico Internacional de Australia en el que se exponen estos aparatos no tripulados.

Myroshnychenko aseguró que su apariencia era engañosa. "Parece algo con lo que jugarían los niños, pero cuando ves lo que puede hacer es realmente asombroso", afirmó el embajador ucraniano. "Han sido muy buenos infligiendo mucho daño al enemigo".

Construidos con un grueso cartón recubierto de cera y resistentes gomas elásticas que sujetan las alas, se controlan mediante un sistema de guía de grado militar que no requiere intervención del usuario una vez lanzados a mano o con catapulta. Cuestan entre 641 y libra3,166 euros cada uno.

Ross Osborne, ingeniero jefe de Sypaq, declaró que la empresa había dedicado mucho tiempo al diseño para que pudieran utilizarlos operadores no especializados. "Ucrania ya era un cliente de UAS [sistemas aéreos no tripulados] muy capaz, pero un cliente que no habla el mejor inglés. Han sido capaces de utilizar nuestro sistema sin necesidad de recibir formación por nuestra parte, sólo con instrucciones y vídeos, y desplegarlo con mucho éxito", ha explicado al periódico "The Times".