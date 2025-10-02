El 'chamán' que asaltó el Capitolio en defensa de Trump demanda ahora al presidente de EE UU por 40 billones de dólares

Jacob Chansley, conocido como el “Chamán de QAnon” y cuyo nombre legal es Jake Angeli, figura emblemática del asalto al Capitolio de Estados Unidos, ha presentado una demanda civil en un tribunal de Oregón en la que reclama 40 billones de dólares.

El documento está redactado en un único párrafo y no sigue la estructura habitual de una demanda judicial en Estados Unidos. En él se involucra a una amplia lista de demandados que incluye a Donald Trump, la Reserva Federal, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Estado de Israel, X-Corp de Elon Musk, T-Mobile y Warner Bros. Studios, entre otros. Según el escrito, las acusaciones abarcan desde supuestos plagios cinematográficos hasta manipulaciones de inteligencia.

Chansley, que fue condenado por obstruir un procedimiento oficial durante el asalto al Capitolio y posteriormente indultado por Donald Trump, hace referencia en su demanda a episodios personales vinculados a su relación con el expresidente. Afirma haber recibido un correo electrónico directo de Trump días después de los disturbios, y señala su distanciamiento posterior debido a la negativa del mandatario a publicar los denominados “Epstein files”, una exigencia presente en círculos afines a QAnon.

El escrito recoge propuestas inusuales, como la acuñación de una moneda de oro por valor de 40 billones de dólares destinada a saldar la deuda pública estadounidense. También incluye alegaciones singulares, como la supuesta suplantación de la actriz Michelle Rodríguez por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para influir en él.

Este movimiento legal se produce en un contexto en el que Donald Trump ha insistido en declaraciones recientes en que el FBI tuvo un papel en el asalto al Capitolio. Hasta el momento, ninguna de las instituciones mencionadas en la demanda ha emitido comentarios oficiales sobre las reclamaciones presentadas por Chansley.