"Las encuestas dicen que los tories obtendrán 100 escaños. Es difícil pero si ocurre, sin duda sacudirá los cimientos del partido"

El Partido Laborista aspira a una victoria electoral histórica en las elecciones. ¿Qué supondrá para Europa este cambio político en el Reino Unido que pocos habrían creído posible en 2019?

Como usted dice, estamos ante un resultado que parecía imposible en 2019. El Partido Conservador «consiguió el Brexit» tras las elecciones de 2019, y luego empezó a despedazarse rápidamente. En relación con Europa, los laboristas asumen el voto del Brexit como un hecho establecido, y están decididos a trabajar con el Brexit, y a hacer que funcione. Eso significa que la pertenencia a la UE, e incluso al mercado único o a la unión aduanera, están fuera de la mesa. En su lugar, los laboristas pondrán fin a parte de la retórica antagonista hacia la UE y trabajarán por un «mejor acuerdo», en gran medida dentro de los límites del Acuerdo de Comercio y Cooperación (por ejemplo, acuerdos veterinarios, cooperación en materia de seguridad, etc.). Por supuesto, hay fuertes fuerzas económicas que militan a favor de una relación mucho más estrecha con la UE (la estimación estándar es que la falta de pertenencia al mercado único cuesta alrededor de un 4% de recorte del PIB), pero los laboristas están decididos a no dejar que resurjan las divisiones del Brexit.

Muchos expertos aseguran que los tories sufrirán un revés electoral en algunas zonas del país que podrían situar al particio en la irrelevancia. ¿Cabe esperar una debacle tan severa?

Las encuestas proyectan que los tories ganarán unos 100 escaños. Es difícil creer que eso sea posible, y si ocurre, sin duda sacudirá los cimientos del partido. En cuanto a su futuro, depende mucho de los diputados que salgan elegidos, de los resultados de la Reforma (entre 0 y 7 escaños) y de si los liberales consiguen más escaños que los conservadores.

Sunak dejará el Gobierno con el peor nivel de aprobación de un primer ministro saliente en la historia. ¿Es el único responsable del descontento hacia los tories?

Por supuesto que no, pero muchos en el bando tory tratarán de convertirle en el chivo expiatorio. La campaña ha sido desastrosa, y Sunak no ha actuado bien. Pero la podredumbre empezó con Johnson y Truss, y el mayor problema de Sunak es que, tras 14 años en el poder, no tiene una forma creíble de defender el historial de los tories. Sí, tuvieron que hacer frente al covid y a la invasión rusa de Ucrania, con su impacto en los precios de la energía, pero la impresión permanente es que el partido es interesado y deshonesto. Será muy difícil que alguien pueda cambiar su suerte.

El Brexit dio la gloria a los tories y las llaves de Downing Street hace cinco años. ¿Pero al mismo tiempo ha sido la fuente de su agotamiento junto a otros escándalos como el Partygate o el Plan Ruanda?

Se ha escrito mucho sobre el «Brexitismo», y muchas de las mismas ilusiones que infectaron el debate sobre el Brexit se han trasladado, sobre todo, al debate sobre la inmigración. Los conservadores «creen» en el Brexit, y «creen» en la disuasión del Plan Ruanda, y no estoy seguro de que los hechos inconvenientes se interpongan en el camino de esta «creencia» (o «fe»). No se puede gobernar un país basándose en creencias que son antitéticas a la realidad.