Entrevista a Robert Hardman: "El rey Carlos III no tiene ninguna intención de abdicar"

Carlos III, el último libro del cronista real, Robert Hardman, encabeza los primeros puestos de la lista de los libros más vendidos en este 2024. Escrito antes del diagnostico del cáncer, en él el lector puede sumergirse en la intrahistoria de la corte y conocer los primeros pasos de un rey en la adversidad.

El primer aniversario de coronación del rey Carlos III se puede resumir en una palabra: cáncer. ¿Cómo ha impactado la enfermedad en su figura y en su reinado?

Ha causado una gran conmoción, pero el rey Carlos ha tomado una aproximación muy filosófica y espiritual. El trabajo del monarca cuenta con dos patas: por una parte, están sus funciones constitucionales: todos los días recibe los despachos del gobierno en una caja de cuero roja y semanalmente recibe al primer ministro, esta parte no se ha visto afectada. Y la otra, es la agenda pública: las recepciones y los grandes acontecimientos. Debido al tratamiento de cáncer ha suspendido estas funciones, aunque ahora las va a retomar. Ha sido un shock y un desafío, pero no ha habido una crisis.

En su libro "Carlos III" dice que es un rey que disfruta ejerciendo sus funciones, abriendo diariamente la caja de cuero roja, y que, además, tras ser el heredero con más longevo, no contempla una abdicación como España, Países Bajos o recientemente Dinamarca ¿La enfermedad le ha podido hacer cambiar de opinión?

Absolutamente no. El rey Carlos III no tiene ninguna intención de abdicar. Ha esperado todo este tiempo y tiene unas ideas muy claras de cómo quiere ser su reinado. Es un trabajo muy único y se debe adaptar a las circunstancias del monarca. Va a hacer el trabajo diferente, pero sigue.

Inevitablemente, cuando se anunció el diagnóstico surgió el tema de la edad, el monarca tiene 73 años, pero poco después el cáncer también golpeó a otro miembro mucho más joven de la familia, la princesa de Gales. ¿Cómo se ha vivido esta coincidencia en el seno de la familia real?

Ha sido un doble golpe por el hecho de que ha ocurrido al mismo tiempo. Es la institución la que se debe adaptar a esta adversidad porque si fuera una empresa o una organización ordinaria podría reclutar a nuevos miembros, pero esto no sirve en la familia real. Hay que trabajar con lo que tienes. Respecto a la princesa de Gales es un asunto más privado. Sabemos que está evolucionado favorablemente y que el diagnóstico es bueno. Podrá reincorporarse cuando esté recuperada.

Y, ¿cómo ha sido el proceso para el príncipe Guillermo, con su padre y su esposa en tratamiento de cáncer?

Ha sido una situación especialmente difícil para el príncipe Guillermo. Toda la presión sobre sus espaldas con su padre y su mujer en tratamiento. Y a esta situación se le añade la relación complicada con su hermano Harry. Es un tiempo duro para él, pero lo está afrontando porque lo tiene que hacer. No hay otro remedio.

Usted ha escrito que el cáncer ha unido más al rey y a la princesa de Gales. ¿Cómo es su relación ahora?

Es una relación más fuerte y emotiva de lo que era antes del diagnóstico del cáncer. La relación se ha estrechado además porque el rey pasa más temporadas en Windsor donde también está la residencia de los príncipes de Gales, Adelaide Cottage. El rey está muy impresionado por la forma en la que la princesa de Gales está afrontando su enfermedad. La ha admirado siempre por cómo ha cumplido con sus funciones reales, pero también como madre de familia. Está muy feliz de tenerla como miembro de la familia real.

En el libro escribe que Carlos III resume sus prioridades como rey con las cuatro C: comunidad, commonwealth, cultura y clima. ¿Se puede añadir una quinta C, el cáncer?

Hay que recordar que el como heredero ha estado muy relacionado con varias asociaciones de lucha contra el cáncer. Ha sido un asunto del que ha estado siempre muy interesado antes incluso de enfermar.

¿La enfermedad ha hecho más popular al monarca?

No creo que haya experimentado un aumento de la popularidad debido a la enfermed ni que haya habido un aumento del respaldo a la institución. Lo que sí ha ocurrido es que ha reforzado su popularidad entre los británicos.

Carlos III ha recuperado parte de su agenda pública en vísperas del aniversario de la coronación, pero ¿cuándo volverá a la plena normalidad?

Por el momento no tenemos una fecha clara de cuándo el monarca podrá reincorporarse plenamente a sus funciones. La información la irá suministrando la casa real en cada evento. El próximo acontecimiento es el Trooping the Colour, a mediados de junio, que marca el cumpleaños oficial del soberano británico. Por ejemplo, no creo que le veamos este año montado a caballo cómo sí lo hizo en 2023. Le vamos a ver cada vez más, pero va a ser de manera diferente. Hacia el final del verano, le veremos todavía más. Va a ir en aumento.

Tras el diagnóstico, Buckingham optó por la transparencia, pero no así el Palacio de Kensington. ¿Se equivocaron los príncipes de Gales con ese hermetismo?

No porque son situaciones distintas. La princesa es una mujer joven, es un asunto más delicado que cuando ocurre a un hombre de 73 años. El rey es el jefe del Estado y tiene unas obligaciones de transparencia sobre los asuntos que afectan a su salud, no la princesa de Gales. La agenda pública de la princesa no es tan importante. La estrategia que tomaron fue la de la privacidad. Son distintas posiciones, las del rey y la princesa, y también distintas edades.

Pero los dos meses de desaparición de la princesa de Gales mostró que la falta de información se convierte en caos...

Está claro que la falta de información lleva a la especulación. Es lo que ha pasado históricamente. Ocurrió con la reina Victoria tras su retirada de la vida pública. Imagino que si mantiene este perfil bajo durante los próximos meses puede resurgir los rumores, pero también pienso que la gente va a ser más respetuosa y cuidadosa esta vez. Hay gente estúpida por el tipo de cosas que ha dicho.

¿Cómo ha afectado a los príncipes de Gales esta rumorología?

Cuando eres un royal estás bastante acostumbrado a este tipo de especulaciones en internet. Pero claramente es bastante doloroso cuando estás enfrentando una enfermedad como el cáncer. Son humanos. Normalmente no siguen lo que se publica de ellos en las redes sociales. Esa es su actitud.

En cuanto al rey Carlos III también han circulado numerosas noticias falsas sobre su inminente muerte, sobre todo en medios rusos. ¿Hay un intento de desestabilizar a la monarquía británica?

No hay nada que les preocupe particularmente en el Palacio de Buckingham. Piensan, “oh esto está fuera de toda lógica”, y ya está. Ven información incorrecta e infundada.

En su libro dice que Carlos III ha introducido una “formalidad informal”, le gusta llevar una corbata rosa con dinosaurios. Este tipo de detalles, ¿le hace más accesible?

El rey es de una generación distinta a la de su madre. Él es más informal y más accesible. Es muy feliz portando la corona y con los deberes y obligaciones que eso conlleva.

También dice que es el monarca con más propiedades, pero que gasta menos que la reina con sus carreras de caballos. ¿Las apariencias engañan?

Hay un asunto de ópticas con las propiedades y el rey es consciente de ello. Por eso ha empezado a hacer planes sobre qué hacer con algunos palacios, por ejemplo, el de Balmoral o el de Buckingham, para abrirlos al público. Pero si los abres, ¿a qué coste? La mayor parte del tiempo, los reyes habitan una parte muy reducida de los palacios y otras dependencias pueden ser visitadas por los británicos. No obstante, este tipo de decisiones tienen que estar bien medidas, pues la apertura de los palacios también tiene un coste de seguridad y de personal que hay que tener en cuenta.

Respecto a Harry, revela que el rey siente que ha hecho todo lo que ha podido por su hijo y que ahora tiene asuntos más importantes de los que ocuparse...

Definitivamente hay una sensación de que se ha sido muy paciente y que se ha tolerados muchos abusos por lo que solo queda esperar a que las aguas se calmen. Parece que los Duques de Sussex van a empezar a venir más a Reino Unido, pero se va a necesitar tiempo.

¿Podría la enfermedad abrir una puerta a la reconciliación?

De cierta manera ya lo ha hecho. Harry vino rápidamente a ver a su padre cuando se hizo pública su enfermedad.

Y entre Harry y el príncipe Guillermo, ¿cómo está la situación?

La situación es más complicada porque Guillermo es una persona muy privada que valora su intimidad y las memorias de Harry han roto la relación de confianza entre hermanos.

Dice también el libro que el príncipe Guillermo es totalmente diferente a su padre, prefiere la música heavy a la clásica y que apuesta por reducir la pompa y el boato de las ceremonias. ¿Será un rey más sobrio, al estilo europeo?

Va a ser diferente a su padre. Todos los reyes son distintos. Carlos III es distinto a Isabel II. Guillermo va a ser un rey más convencional, más normal que su padre. Carlos III es un rey muy intelectual y espiritual. Es un pensador y lee muchísimo. Carlos III es un hombre de cultura. Le encanta leer a Shakespeare y a mlos clásicos, pero Guillermo tiene otras prioridades. Es más físico, le gusta practicar deporte, y ser un padre de familia que ve la tele. Es diferente, la gente es diferente.

Y cómo ve el reinado de Carlos III

Creo que lo va a hacer bien. Empecé a cubrir a la familia real en los 90 y fueron unos años muy duros, mucho peores de lo que están viviendo ahora. Para nada se puede califiicar este años de Annus Horribilis. Me gusta decir lo que he dicho al principio, es un desafío, pero no una crisis constitucional de la monarquía.