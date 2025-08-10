Estos son los 3 rifles de francotirador que marcaron una época en Estados Unidos

En el complejo tablero de ajedrez que es el campo de batalla moderno, la capacidad de impactar objetivos a distancias extremas se ha convertido en una ventaja táctica insustituible. Desde la vigilancia discreta hasta la eliminación quirúrgica de amenazas, el francotirador representa una fuerza multiplicadora que puede alterar el curso de una operación con un solo disparo certero. Esta disciplina exige no solo una destreza humana excepcional, sino también herramientas que estén a la altura de la precisión requerida.

La evolución de los fusiles de francotirador ha sido constante, transformando meras herramientas de caza en instrumentos de ingeniería avanzada, capaces de rendir en las condiciones más adversas. Los avances tecnológicos han permitido que estos sistemas no solo mejoren su alcance y letalidad, sino también su adaptabilidad a escenarios operativos diversos, desde densos entornos urbanos hasta vastas extensiones desérticas. La clave reside en la combinación perfecta de diseño, materiales y balística.

Dentro de las fuerzas armadas globales, el Ejército de Estados Unidos se ha distinguido por su constante búsqueda de la excelencia en armamento de precisión. Su arsenal de fusiles de francotirador es un reflejo de décadas de innovación y experiencia en combate real, configurando un inventario que permite a sus operadores enfrentar cualquier desafío. Elegir las herramientas adecuadas para cada misión es crucial, y la especialización se ha vuelto fundamental para el éxito.

El pulso de la precisión: los fusiles que hacen historia en el ejército de Estados Unidos

El rol del francotirador, capaz de influir en el combate a distancia, sigue siendo una pieza fundamental en la estrategia terrestre estadounidense. Lejos de ser una figura estática, el tirador de élite se apoya en sistemas de armas que representan la vanguardia tecnológica y táctica, diseñados para un desempeño inquebrantable. Según apuntan desde National Interest, National Interest, el Ejército de los EE. UU. ha consolidado un tridente de fusiles que encarna esta filosofía, cada uno sobresaliente en su nicho: el M24, el Mk-22 y el M110.

El M24: La fiabilidad clásica El M24, heredero del icónico Remington Model 700, ha sido el caballo de batalla para los francotiradores del ejército desde 1988, forjando una reputación de solidez y puntería inigualable. Este fusil de cerrojo, que dispara munición 7.62x51mm NATO, es célebre por su precisión a 800 metros, con registros que desafían esos límites, como el tiro documentado del Sargento Jim Gilliland a 1.249 metros. Su diseño, centrado en la mecánica simple y robusta, lo convierte en una opción fiable para misiones que demandan una precisión extrema y una durabilidad a prueba de todo en los entornos más hostiles.

El Barrett Mk-22: La adaptabilidad del futuro representando la cúspide de la ingeniería moderna, el Barrett Mk-22, también conocido como MRAD (Multi-Role Adaptive Design), es el epítome de la versatilidad. Su característica más distintiva radica en su capacidad para cambiar entre calibres como el 7.62 NATO, el .300 Norma Magnum y el potente .338 Norma Magnum mediante barriles y cerrojos intercambiables. Esta modularidad le permite operar eficazmente desde objetivos de medio alcance hasta disparos de ultra-larga distancia (superando los 1.500 metros), convirtiéndolo en el sistema de precisión más flexible y reciente del ejército, ideal para fuerzas de operaciones especiales donde la adaptabilidad es primordial.

El M110: rapidez en entornos dinámicos Para escenarios que exigen una cadencia de tiro superior sin sacrificar la precisión, el M110 emerge como la solución idónea. Este fusil semiautomático, basado en la plataforma AR-10 y que emplea calibres como el .308 NATO o el 6.5mm Creedmoor, destaca por su capacidad para realizar disparos de seguimiento rápidos, crucial en ambientes urbanos o de movimiento constante. Con un alcance efectivo de hasta 1.000 metros y un diseño intuitivo que resulta familiar para muchos operadores, el M110 llena un vacío vital entre los fusiles de cerrojo tradicionales y las armas de infantería de asalto, optimizando la agilidad del francotirador en combate cercano y dinámico.