El Gobierno británico recurre a influencers en TikTok para luchar contra las pateras en el Canal de la Mancha

Consciente de la importancia que tiene la inmigración para el electorado, el Gobierno de Rishi Sunak ha dado un paso más en su intento -a la desesperada- por dar la vuelta a unas encuestas que predicen el fin de la era conservadora en los comicios previstos para finales de año. Downing Street ha recurrido a los influencers para que publiquen vídeos en TikTok instando a los sin papeles a no cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

Raperos, comediantes, blogueros, instagramers… todo aquel que tenga influencia en redes sociales en los países con alto índice de migración ilegal para el Reino Unido han sido contactados con contratos de miles de libras para disuadir a los que están pensando en subirse a una patera, explicándoles las duras consecuencias a las que se enfrentan a su llegada a suelo británico por las nuevas leyes de inmigración. Entre ellas, la amenaza de deportación a Ruanda bajo el polémico proyecto de ley que se tramita ahora en Westminster y cuya versión previa fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo.

El plan, que fue concebido por Cass Horowitz, el experto en redes sociales detrás de la “Marca Rishi”, se describe como “novedoso” en un documento gubernamental, según reveló esta semana "The Times". Se cree que Suella Braverman lo bloqueó cuando era ministra del Interior, considerándolo “frívolo”, pero con James Cleverly ahora al frente de la cartera, se ha retomado como parte de una campaña de un 1 millón de libras de cara a la primavera, cuando se incrementa la llegada de pateras.

Pagar a otros para difundir el mensaje a través de TikTok evita la prohibición impuesta el año pasado del uso gubernamental de esta red social ante las preocupaciones de seguridad sobre la empresa china que está detrás.

Los traficantes de personas utilizan la plataforma para compartir vídeos con los que publicitan la migración a través del Canal de la Mancha y el Ministerio del Interior cree que es “vital” utilizar el mismo lenguaje. Sin embargo, las ONG consideran que el proyecto está “abocado al fracaso”.

Países preferentes: Albania, Irak y Egipto

Las campañas publicitarias masivas aparecerán primero en Albania, Irak, Egipto y Vietnam, y también se considerarán Turquía e India. En el caso de Albania se ha elaborado una lista de personas influyentes con la ayuda de una consultoría de marketing privada, llamada Multicultural Marketing Consultancy.

Entre ellos, el rotativo cita al bloguero de viajes estadounidense Ben Washburn, que tiene más de 100.000 seguidores en Tik-Tok. “Se enamoró de Albania durante sus viajes” -dice el Ministerio del Interior al rotativo- “da a su audiencia una sensación de optimismo y esperanza y desencadena el deseo de explorar y amar más Albania”.

Sin embargo, cuando LA RAZÓN se puso en contacto con él explicó que “no tenía constancia de nada”. “El Gobierno británico no se ha puesto en contacto conmigo sobre esta campaña y no estoy interesado en participar en ella. He pedido a "The Times" que eliminen mi nombre y mis fotos”, recalca.

Lo mismo ocurre con el rapero Omg Dioh. Según "The Times", con más de 100.000 seguidores en TikTok fue elegido porque “utiliza la plataforma para influir y educar a los jóvenes para que trabajen duro y sigan sus pasiones”. Pero al ser contactado por el rotativo “I” no escondió su sorpresa. “Dios mío ¿Qué carajo? Ningún gobierno se ha puesto en contacto conmigo”, respondió. “¿Aceptaría su oferta si me contactaran? No. Considero que es un tema muy delicado cuando se trata de refugiados que intentan cruzar la frontera”, dijo. “Mi respuesta instantánea, que se me viene a la cabeza, sería no”, añade.

Steven Buckley, profesor de medios y comunicación en la Universidad City de Londres señala que “esto parece ser una idea tremendamente mal concebida que se le ocurrió a alguien sin ni idea sobre TikTok, personas influyentes o comunicación política”. Además de preocuparse por la supervisión que tendría el Gobierno británico sobre el contenido creado por cualquier influencer que participara, Buckley también se pregunta si tales mensajes llegarían realmente a quienes intentan hacer el peligroso viaje.

El plan TikTok es parte de una campaña del ministerio del Interior que se lleva a cabo en Albania desde hace tres años y que ha incluido anuncios con la marca del Gobierno británico en las redes sociales, televisión y radio advirtiendo sobre las consecuencias de viajar ilegalmente al Reino Unido. Los anuncios han llegado a 946.000 personas (aproximadamente un tercio de la población de Albania), según las autoridades británicas.

En 2022, más de 13.600 albaneses cruzaron el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. El año pasado la cifra cayó un 90 por ciento, ya que llegaron menos de 1.500, aunque se cree que muchos llegaron en camiones. Atajar la inmigración ilegal es un asunto prioritario para los conservadores de cara a su electorado, al que prometieron que con el Brexit se recuperaría el control de las fronteras.