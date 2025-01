Ni el impresionante Lúxor egipcio ni Stonehenge: este es el templo más antiguo del mundo

Lugares tan impresionantes como las Pirámides de Guiza o Stonehenge, en Reino Unido, reflejan la capacidad que tenía el ser humano de construir monumentos emblemáticos y cuya permanencia hasta nuestros días les ha hecho estar llenos de historia. Están considerados como algunas de las construcciones más longevas de nuestro planeta gracias a diversos estudios o investigaciones arqueológicas llevadas a cabo, sin embargo, el templo más antiguo del mundo está lejos de esas fronteras, pues se encontraría en Turquía.

Concretamente, se trataría de Göbekli Tepe, famoso por ser un santuario anterior a la invención de la rueda, la escritura o diversas técnicas como la agricultura y la ganadería, pues según arqueólogos e historiadores, esta construcción levantada en el sur de la nación turca, cerca de la ciudad de Şanlıurfa, data de hace 11.600 años aproximadamente, y se estima que su construcción comenzó alrededor del 9.600 antes de Cristo.

El templo no fue descubierto hasta finales del siglo XX. En el 1963 fue identificado por arqueólogos estadounidenses y turcos, y su verdadera importancia fue reconocida en la década de 1990 bajo la dirección del alemán Klaus Schmidt. Las investigaciones sugieren que fue erigido por cazadores recolectores, en una época en la que no se practicaba ni siquiera la vida sedentaria (no hay evidencia de asentamientos permanentes).

Göbekli Tepe, el templo más antiguo del mundo: descubrimiento, cuándo fue construido y para qué fue realizado

Este sitio contiene varias estructuras circulares y ovaladas rodeadas de pilares de piedra en forma de "T", algunos de los cuales alcanzan los seis metros de altura y pesan hasta veinte toneladas. Asimismo, los pilares están decorados de intrincados relieves de animales, figuras abstractas y símbolos realizados con una amplia habilidad artística.

A pesar de su sofisticación, fue construido sin herramientas de metal ni vehículos con ruedas, lo que hace aún más impresionante su realización. Sus tallas, por ejemplo, incluyen animales como zorros, jabalíes, serpientes y aves, que pueden haber tenido significados simbólicos o míticos.

El diseño de Göbekli Tepe hace pensar que la planificación de la construcción requirió una organización avanzada y conocimientos arquitectónicos. De esta forma, su construcción sugiere que la civilización no comenzó con la agricultura, sino mucho antes, y podrían haberse organizado en torno a actividades religiosas o espirituales antes de adoptar ese tipo de técnicas.

En base a los estudios, posee la característica de que podría haber sido enterrado deliberadamente alrededor del 8.000 antes de Cristo, lo que ayudó a preservar las estructuras. Además, algunas teorías sugieren que no se trataba en realidad de un templo, sino de varias casas en las que se realizaban rituales religiosos.

Desde 2018, este lugar, conocido como el templo más antiguo del mundo, es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata de un lugar que continúa atrayendo hasta día de hoy la atracción global no solo por los turistas, sino también por seguir siendo objeto de excavaciones y estudios, pues muchos de sus secretos parecen no haber sido revelados todavía. Actualmente, diferentes grupos de arqueólogos trabajan en el terreno para conocer las ruinas al completo.