Julia Faustyna, tras el resultado de las pruebas de ADN: "Nunca dije que soy Madeline McCann"

Tras las pruebas de ADN que han certificado que no es Madeleine McCann, la joven polaca Julia Faustyna ha publicado un comunicado a través de su cuenta de Facebook explicando el por qué de sus acciones. "No recuerdo la mayoría de mis recuerdos, pero puedo recordar algunas cosas y nunca dije que soy Madeleine McCann", asegura.

"Fue mi culpa y no fue mi intención traer tristeza u otro sentimiento emocional negativo a nadie, especialmente a la familia de McCann. Mi objetivo principal siempre fue descubrir quién soy y qué sucedió exactamente en mi doloroso pasado", explica, admitiendo el error de llamar a su cuenta de Instagram con el nombre de 'I am Madeleine McCann' (Soy Madeleine McCann).

Ha arremetido duramente contra su representante, la médium estadounidense Fia Johansson, persona que la ayudó a demostrar que era la niña desaparecida en el Algarve, Portugal, en 2007.

"Estaba atrapada en la casa, no se me permitía salir sola ni hacer nada. Ella abusó verbalmente de mí varias veces y físicamente una vez cuando me empujó contra una pared después de que me autolesioné y me dijo que estaba loca y que necesitaba estar encerrada en un hospital. Fue en ese momento cuando cuestioné si ella era una verdadera psicóloga. También me decía que todos los que se acercaban a mí eran parte de una red de pedófilos y que no podía hablar con nadie. No me permitió tener mi teléfono desde el momento en que llegué y me prohibió las redes sociales", revela.

Faustyna se encuentra "en contacto con un detective privado" que fue contratado por la familia de McCann para averiguar "la verdad sobre Fia, Peter Ney" y sobre su propia identidad, para "parar esta locura de mierda".

Asimismo, ha insistido en que no mintió ni lo hizo por fama: "Si lo hiciera por la fama, definitivamente, usaría a mis suscriptores en esta cuenta anterior. No lo hice por la fama. Tampoco lo hice por dinero. Nadie me pagó por entrevistas, no recibí dinero por ser parte del episodio del programa Dr. Phill. Muchas personas me ofrecieron ayuda financiera antes, pero no quería aceptar dinero de nadie, así que me negué".

Por último, justifica los motivos de la creación de la recaudación de fondos: "La razón por la que creé esta recaudación de fondos es porque comencé a escuchar a las personas que me apoyan y tratan de ayudarme, me di cuenta de que necesito ayuda financiera de personas con un corazón de oro. Necesito contratar a un abogado muy bueno para demandar a Fia por todas las cosas malas que me hizo y necesito encontrar un terapeuta experimentado".