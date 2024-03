"Montenegro se atendrá al "no es no", formará un gobierno en minoría y negociará medida a medida"

¿Acabará Montenegro pactando con Chega para formar una coalición de gobierno?

Creo que es muy difícil que AD se una a Chega. AD tendrá que atenerse al "no es no", formará un gobierno en minoría y negociará medida a medida, presupuesto a presupuesto, con quien quiera. Esto significa que Chega probablemente derribará el gobierno en cuanto se dé cuenta de que puede ir a las urnas y ganar aún más. Quizá a finales de este año (porque el año que viene también empieza un ciclo de elecciones presidenciales y hay plazos legales que, a partir de cierto punto, impiden la disolución del Parlamento).

¿Cuáles son los programas de AD y Chega y qué puntos tienen en común?

Los programas pueden ser compatibles en varias cuestiones entre AD y CH. Pero el problema no son los programas, sino la percepción que cada uno generará entre los votantes. AD debe demostrar que merece gobernar sin Chega. Chega debe demostrar que merece estar en el gobierno más que AD.

¿Dejará el Partido Socialista que gobierne AD en minoría?

El PS probablemente permitirá a AD formar un gobierno en minoría, sí. Pero no negociará ni aprobará ni hará posible el presupuesto del Estado. AD sólo podrá negociar con Chega si quiere aprobar algo.

¿Cómo ve el futuro del PS sin António Costa?

La izquierda sigue teniendo un amplio margen electoral, aunque vaya perdiendo. La izquierda ha promovido la política de 2 bloques (izquierda-derecha), pero ha condicionado su discurso a formar 3 bloques (izquierda-centro-derecha-extrema derecha) y así ganar espacio para gobernar más a menudo. Pero hay una cuestión ineludible: hay un cambio en el ciclo político, no de 8 años, sino de 50. Hasta ahora, el centro político del régimen era el Partido Socialista. Ahora se ha abierto un campo a la derecha que antes no existía. El centro político se ha desplazado del PS al centro-derecha. Es un nuevo paradigma y la demostración de un cambio estructural en la sociedad portuguesa. Los comunistas pierden poco a poco terreno y pierden todo el cinturón industrial y el Sur en favor de la extrema derecha, porque no han sabido adaptarse a la nueva economía de servicios que sustituye a la industria. Y no sabe cómo responder a los problemas de inseguridad y de integración de los inmigrantes en los suburbios de Lisboa. También hay cada vez más pruebas de que el país mediático (en la televisión y en la prensa) que ha hecho muchas señales de virtud, tratando a los votantes de Chega de racistas y fascistas, se enfrenta ahora a un resultado que refleja esto: Portugal tiene una realidad mediática, en torno a la burbuja privilegiada de Lisboa, y otra realidad que los medios no difunden. Es un cambio sociológico con impacto electoral, más que un cambio ideológico. Y tenemos que entenderlo.

Más allá de esto, por supuesto, hay puntos en común. Sobre vivienda e inmigración, por ejemplo. Pero Chega es imprevisible en lo que va a hacer, porque el programa político no es un fin, sino un medio que se puede cambiar fácilmente. El partido ha cambiado varias veces sus propuestas para ganar terreno electoral. Cuando surgió, Chega tenía un programa económico liberal, y ahora es más socialista y estatista. Si se da cuenta de que AD podría caer y Chega ganar nuevas elecciones, André Ventura ignorará el programa y sus puntos en común con AD para hacer caer al Gobierno.