El príncipe Guillermo o Enrique: ¿Quién de los dos ha heredado el magnetismo de Diana (si es que lo ha hecho alguno)?

El reencuentro entre el príncipe de Gales, Guillermo, y el duque de Sussex, Enrique, amenaza con eclipsar la coronación de su padre, el rey Carlos III, quien ya les rogó que no hicieran "miserables" sus últimos años. Con motivo de este encuentro preguntamos a la experta en la familia real y autora del artículo "Reina Camila o el arte de esperar", Emma Roig, quién de los dos ha heredado el magnetismo de Diana de Gales (si es que alguno lo ha hecho). "El príncipe Enrique desborda la empatía de su madre, aunque no es muy inteligente ni muy estratega", asegura en una conversación telefónica. Los últimos acontecimientos: su portazo de la familia real, las acusaciones de racismo, el documental de Netflix o su autobiografía, le han relegado a los últimos puestos del ranking de popularidad de la familia real británica. "Están Enrique, Meghan y Andrés", en orden decreciente. Sin embargo, el príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton, ocupan los primeros puestos. Eso sí, apostilla, han quedado un poco tocados después de las revelaciones de las memorias del príncipe Enrique "En la sombra" ("Spare", en inglés). Asegura que el duque de Sussex ha copiado la manera en la que Diana salió al ataque cuando se sintió herida. "Es lo que ha hecho en el libro, sacarlo todo hacia fuera".

Respecto a la posibilidad de reconciliación, fuentes del palacio de Buckingham aseguran que está en los primeros deseos de su padre, el rey, pero no está tan claro que sea así en el caso de la reina Camilla. Apodada como "Lady Boss" por su corte en palacio, está enfurecida por las revelaciones del príncipe Enrique en "Spare". Tras años de campañas de márketing para eliminar su imagen de villana, el duque de Sussex ha vuelto a recordar en su autobiografía los pasajes más desagradables de la relación con su padre e incluso ha llegado a desvelar que tanto él como su hermano el príncipe de Gales suplicaron a su padre que no se casara con Camilla. Una humillación en toda regla. "Camilla tiene muchísimo poder", dice Roig. "Titulé el artículo 'El arte de esperar, por el arte de la guerra de Sun Tzu'", cuenta. "Ella ha estado esperando 50 años, pero es una estratega impresionante".

¿Qué lugar va a ocupar la reina Camilla en el corazón de los británicos?, ¿podrá reemplazar a Lady Diana o es una meta imposible? Roig lo tiene clarísimo. "Absolutamente no". "Diana era un imán mediático, una mujer bellísima, una víctima. Se casó con 19 años, inocente y virgen. Camilla ni tiene la imagen, ni tiene el magnetismo, ni el glamour, a pesar de las campañas de relaciones públicas que le han hecho durante décadas. Es una señora mayor. Y tiene todo el background". La experta en la casa real británica asegura que aunque la gente le haya perdonado su pasado, este sigue ahí. "Al final la gente se acuerda de que ella fue la mujer que hizo desgraciadísima a una chica inocente que se casó porque tocaba y porque Carlos quiso complacer lo que se esperaba de él (signo de debilidad). Tenía que casarse con una mujer de buena familia y renunció a Camilla, aunque, al final no lo hizo", explica. En la reconciliación o acercamiento de Camilla con los británicos tuvo mucho peso la reina Isabel II. Antes de morirse pidió que fuera reconocida como reina consorte, pero ahora Carlos III le ha promocionado a reina a secas. "Ella no da puntada sin hilo", dice Roig.

¿Y que le aporta Camilla al rey? "Le aporta seguridad, continuidad -es un hombre muy tímido-, sentido del humor, compañía... Camila creció en una familia feliz, como Kate Middelton. Al final los miembros de la familia real anhelan una vida normal, comer con una bandeja delante de la televisión o hacer un pic nic. Para ellos eso es lo exótico, porque han nacido en una burbuja. Acercarse a los valores de la clase media, aunque Camillia no es clase media para nada. Es de una familia exquisita pero muy relajada, muy divertida". Unas virtudes que podrían ser muy útiles para recomponer los lazos familiares, sobre todo con el príncipe Enrique si no está todo demasiado roto.