"Tendremos que adaptarnos al hecho de que no nos estamos preparando para defender sólo el territorio sueco, sino el aliado"

¿Por qué Suecia decidió unirse a la OTAN?

Al final de las guerras napoleónicas de principios del siglo XIX, Suecia adoptó una política oficial de neutralidad. Tras el fin de la Guerra Fría, la política de neutralidad se modificó a una de no alineación militar. Si bien Suecia ha enviado fuerzas a misiones internacionales de mantenimiento de la paz, no ha ido a la guerra en más de 200 años. El último conflicto que libró fue la guerra sueco-noruega de 1814. A pesar de su neutralidad, siguió una política exterior activa, defendiendo los derechos humanos y siendo uno de los principales donantes de ayuda per cápita, siendo a veces etiquetado como «superpotencia humanitaria». Pero aunque permaneció fuera de la OTAN, Suecia ha formado vínculos cada vez más estrechos con la alianza, uniéndose al programa Asociación para la Paz en 1994 y luego al Consejo de Asociación Euroatlántico en 1997. Sin embargo, la mayoría de los suecos se opusieron durante mucho tiempo a la membresía plena y se consideró un tabú entre los socialdemócratas, el partido político más grande de Suecia. Pero la invasión rusa de Ucrania en 2022 provocó un cambio dramático tanto en la opinión pública como entre los partidos políticos. Una amplia mayoría del Parlamento sueco votó a favor de solicitar la membresía, lo que hizo el país –junto con Finlandia– en mayo de 2022.

¿Qué aporta Suecia a la OTAN?

En marzo de 2022, Suecia anunció que volvería a aumentar el gasto, con el objetivo del dos por ciento del PIB «lo antes posible». A finales de 2023, dijo que el gasto militar superaría el objetivo del 2% en 2024. Combinando sus diferentes ramas, el Ejército sueco puede desplegar unos 50.000 soldados, de los cuales aproximadamente la mitad son reservistas. Su fuerza aérea incluye más de 90 aviones de combate Jas 19 Gripen, desarrollados en el país, y tiene una armada del mar Báltico que incluye varias corbetas y submarinos. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, también dijo en enero que su país estaba dispuesto a contribuir con tropas a las fuerzas de la OTAN en Letonia. Después de que el Parlamento húngaro ratificara la propuesta el lunes, Kristersson dijo que Suecia estaba "dispuesta a asumir su responsabilidad por la seguridad euroatlántica". La adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN también significa que el Mar Báltico quedará rodeado de miembros de la alianza, y algunos analistas lo denominan como "el lago de la OTAN".

¿Cuáles son las implicaciones para la defensa de Suecia?

Como miembro de la OTAN, los cálculos militares del país cambian en varios aspectos clave. Suecia trabaja desde hace mucho tiempo con la premisa de que 'resolveremos el problema solos. La defensa ahora tendrá que llevarse a cabo dentro de la alianza. Ahora tendremos que aprender a trabajar en equipo. Y tendremos que adaptarnos al hecho de que no nos estamos preparando para defender sólo el territorio sueco, sino el territorio aliado. Para Suecia, unirse a la alianza también cambia su forma de pensar tradicional sobre las relaciones de poder en un conflicto potencial. Tradicionalmente hemos pensado que somos un Estado pequeño y que quien nos ataca es mucho más grande. Pero en lo que respecta a la economía y la demografía, la OTAN es mucho más grande que Rusia. Ya no somos David en todos los aspectos, por así decirlo, un cambio que no pasa desapercibido para el ejército sueco. Será una fuerza bastante impresionante con el poder combinado de 32 países desde Turquía en el sur hasta Svalbard en el Ártico, según el jefe del ejército sueco Jonny Lindfors. Esta fuerza adicional haría menos probable el riesgo de que estalle un conflicto.