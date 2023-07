Zelenski califica de "absurdo" el compromiso de la OTAN con Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no está satisfecho con las conclusiones de los aliados y la oferta de la Alianza Atlántica a su país. Al Gobierno ucraniano no le valía otra fórmula que no fuera el compromiso de los aliados con la aceptación de Ucrania una vez haya terminado la invasión rusa.

Antes de partir, el presidente ucraniano aseguró que "valoramos a nuestros aliados. Valoramos nuestra seguridad compartida. Y siempre apreciamos una conversación abierta. Ucrania estará representada en la cumbre de la OTAN en Vilna. Porque se trata de respeto. Pero Ucrania también merece respeto", señaló. Para él, resultaba “inaudito y absurdo”que no se fijara “un plazo ni para la invitación ni para la adhesión de Ucrania. Al mismo tiempo, se añaden vagas palabras sobre las "condiciones" incluso para invitar a Ucrania". Por tanto, "parece que no hay voluntad ni de invitar a Ucrania a la OTAN ni de convertirla en miembro de la Alianza".

En opinión del mandatario ucraniano, esto tiene que ver a las negociaciones con Rusia. "Se está dejando una ventana de oportunidad para negociar el ingreso de Ucrania en la OTAN en las negociaciones con Rusia. Y para Rusia, esto significa una motivación para continuar con su terror".

Y es que, para Zelenski, "la incertidumbre es debilidad. Y esto lo discutiré abiertamente en la cumbre". El mandatario mantendrá hoy un encuentro tanto con el presidente de EE UU, Joe Biden, como con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Horas antes, Stoltenberg que los aliados mandarían una señal "clara y positiva" a Zelenski sobre el camino de Kyiv en la Alianza. "Tomaremos decisiones firmes y unidas sobre Ucrania, tanto para mantener como para aumentar nuestro apoyo", incidió el político noruego.

División en la OTAN

Lo cierto es que hay divisiones entre los estados miembros de la OTAN sobre qué ofrecer a Ucrania. Los países más cercanos a Rusia son mucho más tajantes y ven necesario el ingreso de Kyiv en la Alianza. Mientras que entre los aliados, existen reticencias sobre qué significaría que Ucrania entrase y si el artículo 5 supondría una guerra con Rusia. Para el presidente de Polonia, Andrzej Duda, el mensaje es claro: "Espero que tomemos decisiones importantes para la OTAN en su conjunto, para Ucrania y para el flanco oriental. Tenemos que crear un camino recto y claro para que Ucrania se incorpore a la OTAN. Eso es todo".

En la misma línea, Olena Halushka, miembro del Consejo del Centro de Acción contra la Corrupción y cofundadora del Centro Internacional para la Victoria de Ucrania, explica a LA RAZÓN que “la invitación a la OTAN debería y podría haberse ofrecido ya hoy”. Halushka asegura que “se oye mucho que la limitación o la restricción se debe a que la invitación formal de Ucrania a la OTAN significaría el artículo 5 y arrastrar a la alianza en la guerra”. Sin embargo, la ucraniana aclara que “eso no es cierto, porque entre la invitación y el artículo 5 -que sólo se aplica a los miembros de pleno derecho- hay un procedimiento muy largo, que tomó a Finlandia un año, y Suecia todavía está en el proceso”. En su opinión, “no había obstáculos prácticos para conceder esta invitación. La única razón es la falta de voluntad política”.

Halushka reconoce que en su país lucha y muere por los valores democráticos fundamentales. “Si no quisiéramos que todas esas mejores prácticas y valores de la OTAN estuvieran en nuestro país, no tendría sentido que estuviéramos luchando en esta guerra”, asevera sobre las exigencias de la Alianza. “Obviamente, estaríamos muy frustrados si no recibimos la invitación”, lamentaba Halushka. Al ahondar sobre el proceso iniciado en la cumbre de Bucarest en 2008, la cofundadora del Centro Internacional para la Victoria de Ucrania, es tajante. “Putin es provocado por las debilidades”.