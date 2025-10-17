Estados Unidos
Un exasesor de Trump se entrega a las autoridades tras la imputación por unos documentos clasificados
John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, fue acusado de un mal manejo de información clasificada
John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó este viernes a las autoridades judiciales, como estaba previsto, tras ser imputado un día antes por mal manejo de información clasificada, algo que niega.
✕
Accede a tu cuenta para comentar