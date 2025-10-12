Expectación máxima ante la liberación, en cuestión de horas, de los rehenes de Hamás

Israel tiene ya todo listo para recibir a los rehenes secuestrados por Hamás tras los atentados del 7 de octubre de 2023. En torno a una veintena de ellos están con vida, aunque no se sabe la cifra exacta.

La expectación es máxima tanto en Israel como entre los negociadores de Estados Unidos que han hecho posible el acuerdo de paz que este lunes se firma en Egipto, con la presencia de una veintena de mandatarios, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha informado este domingo de queque se han comprometido a liberar las milicias gazatíes en el marco del acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos.

"Israel está listo y preparado para la recepción inmediata de todos nuestros rehenes", ha indicado la oficina de Netanyahu en un comunicado recogido por la prensa israelí. Poco después, el Ejecutivo aseguraba que los cautivos serían liberados "el lunes temprano", pero que si Hamás está listo para hacerlo antes Israel estaría dispuesto a adelantar unas horas el proceso.

"La liberación de nuestros rehenes comenzará temprano el lunes por la mañana. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean entregados todos juntos a la Cruz Roja", dijo en una rueda de prensa online la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, informa Efe.

En las últimas horas el diario 'The Wall Street Journal' ha informado citando fuentes de que Hamás ha confirmado a Israel que tiene 20 rehenes vivos y ha ofrecido entregarlos este mismo domingo y no el lunes, como inicialmente estaba previsto. Israel cuenta con que las milicias gazatíes tienen en su poder los cadáveres de 26 rehenes y con que otros 20 están vivos, mientras que no tiene constancia de si los dos restantes, hasta 48, están vivos o muertos.