Los expertos son claros: Rusia quiere probar un nuevo misil nuclear de alcance "ilimitado"

La actividad militar rusa en el Ártico ha registrado un despliegue inusual de activos en Novaya Zemlya durante las primeras tres semanas de agosto, sugiriendo la inminencia de pruebas para el misil de crucero nuclear Burevestnik, un arma de "alcance ilimitado". Este movimiento se interpreta como una escalada importante en los preparativos de Moscú en la región.

Asimismo, la monitorización reveló el traslado de un avión de alerta temprana y control Beriev A-50U a la base aérea de Rogachevo en Novaya Zemlya. Esta aeronave radar ha tenido una presencia casi nula en el Ártico ruso desde la invasión de Ucrania en 2022, según Strategic Control. Lars Peder Haga, experto en aviación, indicó que su presencia apunta a posibles pruebas de armamento, ya sea para seguir el vuelo del misil o para coordinar operaciones.

Además, en Rogachevo se han avistado aviones de transporte (An-72, An-26, Il-76) y dos cazas Su-35S. Ocho helicópteros operan desde allí, trasladando personal a Pankovo, el sitio de lanzamiento del Burevestnik. Dos grandes aviones Il-976 SKIP de Rosatom, la empresa nuclear estatal, también fueron detectados; estos, según Haga, están diseñados para monitorear pruebas de misiles nucleares. No hay confirmación oficial de estas actividades.

Rusia intensifica preparativos para el ensayo de un misil nuclear

Por otro lado, las advertencias a civiles refuerzan la hipótesis de una actividad notable. Las autoridades rusas han emitido avisos a navegantes (Notams) que cierran una amplia zona al oeste de Novaya Zemlya hasta el 25 de agosto, junto con advertencias marítimas para que los buques eviten partes del mar de Barents. Para el 24 de agosto, nueve embarcaciones operaban en la zona de exclusión, algunas suministrando el sitio de pruebas de Pankovo según Interesting Engineering.

En este sentido, el Burevestnik tiene un historial de contratiempos. En 2018, Bellona relacionó niveles de radiación inusuales en el norte de Europa con pruebas de su reactor nuclear. Un año después, una explosión al recuperar una unidad de reactor cerca de Nenoksa provocó la muerte de cinco especialistas de Rosatom y picos de radiación en Severodvinsk.

A pesar de estas fallas, Putin ha promocionado el misil como un arma "invencible" de "alcance ilimitado". Recientemente, en Sarov, ciudad nuclear rusa, Putin recibió actualizaciones sobre la disposición del misil para un posible despliegue. La actividad en Pankovo, junto a los despliegues actuales, sugiere que Moscú prepara otra ronda de pruebas, a pesar de las advertencias occidentales sobre riesgos de accidentes y emisiones radiactivas en el Ártico.