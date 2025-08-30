La policía de Portugal advierte de que han detectado casi 300 casos de violencia doméstica en una semana

La Policía de Seguridad Pública (PSP) de Portugal ha registrado 297 casos de violencia doméstica durante la última semana, según el balance operativo correspondiente al periodo entre el 23 y el 29 de agosto. Los datos oficiales, hechos públicos este sábado 30 de agosto, revelan que se procedió a la detención de cinco sospechosos por este tipo de delitos en todo el territorio portugués. Estas cifras semanales alertan sobre la persistente gravedad de este problema social en el país.

Caso de Madeira conmociona a la opinión pública

Entre los casos registrados, uno ocurrido en Machico, isla de Madeira, ha adquirido especial relevancia tras divulgarse las imágenes de videovigilancia que muestran las agresiones. El presunto agresor, un bombero de 35 años, fue puesto en prisión preventiva tras su primer interrogatorio judicial. El incidente, que ocurrió frente al hijo de 9 años de la víctima y el agresor, provocó una amplia condena social tras circular en redes sociales.

La secretaria regional de Inclusión, Juventud y Trabajo de Madeira, Paula Margarido, se declaró "profundamente conmocionada" por los hechos y aseguró que se estaban implementando "todas las diligencias necesarias para garantizar la protección y acompañamiento de la víctima y su agregado familiar".

El balance semanal de la PSP también incluye otras 251 detenciones por delitos viales, 42 por crímenes contra la propiedad (hurtos, robos y estafas), 11 por inmigración ilegal y 49 por tráfico de estupefacientes, con incautación de 5.150 dosis individuales de droga.