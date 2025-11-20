Israel firma un contrato multimillonario para fortalecer su Cúpula de Hierro con dinero de EEUU

El Ministerio de Defensa israelí firmó este jueves un contrato multimillonario con Rafael Advanced Defense Systems, una de las tres grandes empresas armamentísticas israelíes, para reforzar su cúpula de hierro, de vital importancia para frenar ataques aéreos de enemigos como Irán, tal y como ha ocurrido en los últimos meses.

El Director General del Ministerio de Defensa de Israel (IMOD), el General de División Amir Baram, firmó la orden de adquisición que acelerará la producción del sistema de defensa Cúpula de Hierro, según un comunicado del Ministerio.

El dinero empleado por Defensa procede de una partida de ayuda estadounidense de 8.700 millones de dólares aprobada en abril de 2024 por el Congreso.

De ellos, 5.200 millones serán usados para mejorar los sistemas de defensa aérea de Israel, entre ellos la Cúpula de Hierro, el David Sling y el Sistema de Defensa Láser en fase final de desarrollo.

En virtud de este acuerdo, Rafael suministrará una cantidad considerable de interceptores Cúpula de Hierro a la IMDO y a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El sistema Cúpula de Hierro, desarrollado en Israel y fabricado en colaboración con el gobierno estadounidense, ofrece defensa contra amenazas de cohetes y misiles de corto y medio alcance, así como contra amenazas de vehículos aéreos no tripulados (VANT).

Rafael Advanced Defense Systems es el contratista principal del sistema de defensa Cúpula de Hierro, en colaboración con ELTA Systems Ltd Systems, una división de IAI (Israel Aerospace Industries).

Según el Ministerio de Defensa israelí, la Agencia de Defensa de los Estados Unidos (MDA) desempeña un papel fundamental en el desarrollo y la producción de los sistemas de defensa multicapa de Israel, incluyendo la Honda y la Flecha de David, además de fabricar componentes para la Cúpula de Hierro. "La sólida alianza estratégica entre la MDA y la IMDO continúa garantizando la ventaja tecnológica de Israel en materia de defensa aérea", destaca el ministerio.