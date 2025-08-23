El gerente del parque de atracciones francés que le negó la entrada a niños israelíes, imputado: "Lo hice por convicción"

El gerente de un parque de ocio en el sur de Francia ha sido imputado por "discriminación basada en el origen, etnia o nacionalidad" después de negar la entrada a un grupo de 150 niños israelíes de entre 8 y 16 años. El hecho ocurrió el pasado jueves en la localidad de Porté-Puymorens, donde el responsable del establecimiento justificó su decisión citando "convicciones personales" como motivo principal.

Potencial condena de cinco años de prisión

La fiscalía de Perpiñán confirmó en un comunicado que el acusado enfrenta una potencial condena de cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros por "negar un servicio en un lugar que acoge público". El gerente fue puesto en libertad durante la investigación, aunque deberá enfrentar los cargos por lo que la justicia francesa considera un delito grave de discriminación.

El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, calificó los hechos como "graves" y afirmó que esta acción "no corresponde a los valores de la República". Retailleau añadió que "los actos antisemitas están explotando" en el país y expresó su esperanza en que "la justicia sea muy firme" en este caso, reflejando la postura oficial del gobierno frente a incidentes de esta naturaleza.