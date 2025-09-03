Acceso

Un grupo de manifestantes prende fuego en las inmediaciones de la residencia de Netanyahu en Jerusalén

Familiares de rehenes protestan en las calles de Jerusalén para pedir un acuerdo de alto el fuego al Gobierno

FILE - Police disperse people protesting against Prime Minister Benjamin Netanyahu's government and calling for the release of hostages held in the Gaza Strip by the Hamas militant group near the Prime Minister's residence in Jerusalem on Oct. 28, 2024. (AP Photo/Ohad Zwigenberg, File)
La Policía israelí dispersa a los manifestantes frente a la residencia del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén el pasado octubreASSOCIATED PRESSAgencia AP
  • Europa Press
    Europa Press
Creada:
Última actualización:

Un grupo de manifestantes ha prendido fuego en la madrugada de este miércoles cerca de la residencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, para exigirle que acepte un acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza que permita la liberación de los rehenes que aún siguen bajo custodia del Movimientp de Resistencia Islámica (Hamás).

Un grupo de personas han incendiado contenedores de basura y un vehículo estacionado en las inmediaciones del domicilio del jefe del Ejecutivo israelí, según ha recogido el diario 'Times of Israel', entre otros medios locales.

Además, decenas de manifestantes han subido al tejado de la Biblioteca Nacional, cerca del Parlamento israelí (Kneset), desde donde han desplegado pancartas con la imagen de Netanyahu y el mensaje "abandonaste y mataste (a los rehenes)", según se observa en vídeos difundidos en redes sociales.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha condendo en su canal de Telegram lo que ha calificado de "ataques terroristas incendiarios", aludiendo al domicilio de Netanyahu, y ha acusado a la fiscal general, Gali Baharav Miara, a quien ha tachado de "criminal", de "respaldar y alentar" estos actos.

