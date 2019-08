Guía para entender la prórroga y por qué recurre a ella Boris Johnson

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha ido un paso más allá para ejecutar el próximo 31 de octubre la salida de Reino Unido de la Unión Europea haya o no acuerdo con la UE. El “premier” ha solicitado la autorización de la reina Isabel II para prorrogar el Parlamento durante cinco semanas. Esto supone la suspensión del periodo de sesiones del 10 de septiembre al 14 de octubre, con el fin de impedir que los diputados británicos puedan impedir un Brexit salvaje. Los diputados volverán al Parlamento el 3 de septiembre pero solo podrán trabajar hasta el 10 de septiembre, cuando se pondrá fin al periodo de sesiones ordenado por el primer ministro. Éstas son las principales preguntas que surgen sobre la maniobra política empleada por Boris Johnson.

¿Qué es la prórroga?

La corresponsal política del periódico británico The Guardian, Jessica Elgot, explica que la prórroga es un mecanismo formal para poner fin a una sesión del Parlamento. Aunque normalmente las prórrogas duran poco tiempo, hasta que la reina da su discurso, que es cuando se abre el periodo legislativo. Una prórroga en la terminología política británica significa lo contrario que en español: la cancelación o suspensión de la actividad. Termina entonces la actividad legislativa de la Cámara de los Comunes. Es normal que esto suceda cada otoño. La sesión parlamentaria actual, que comenzó en junio de 2017, es la más larga en casi 400 años. Theresa May no pudo suspender la actividad debido a la excepcionalidad de la política británica con la crisis del Brexit.

Entonces, ¿es un procedimiento normal?

Hay una varios factores que hacen que la maniobra de Boris Johnson sea muy irregular: que la prórroga dure más de un mes es algo que no tiene ningún precedente en los últimos tiempos. Desde la década de 1980, las prórrogas han durado menos de una semana. Sin embargo, la suspensión de cinco semanas incluye las tres semanas durante las cuales se celebran las conferencias del Partido Liberal Demócrata, el Laborista y el Conservador. La duración de la prórroga claramente reducirá las opciones de los parlamentarios contrarios a un Brexit salvaje a aprobar una legislación que evite una salida desordenada del bloque europeo. Tienen dos semanas menos para aprobar cualquier legislación en el Parlamento en contra del “no deal”.

¿Por qué Boris Johnson dice que ha recurrido a ella? ¿Cómo lo justifica?

Johnson ha negado que su decisión esté diseñada para frustrar las acciones de los parlamentarios que están en contra de su hoja de ruta respecto al Brexit. El Número 10 de Downing Street dijo que habría “tiempo suficiente” para que los diputados debatieran sobre el Brexit en los márgenes de la cumbre con la UE del 17 de octubre. Dice que la medida le permitirá “presentar un nuevo programa legislativo ambicioso para la aprobación de los parlamentarios”. Pero lo cierto es que deja muy poco tiempo hábil para que sus señorías puedan acordar una iniciativa legislativa conjunta.

¿Los parlamentarios pueden votar en contra de la prórroga?

No. El Parlamento habría tenido un receso de tres semanas en las sesiones la segunda semana de septiembre en cualquiera de los casos. Ya hubo movimientos de algunos parlamentarios para votar en contra de celebrar este receso, o de cualquier intento de extenderlo aludiendo precisamente al periodo excepcional que atraviesa el país con el Brexit. Pero como explica The Guardian sus señorias no votan la prórroga de la suspensión del Parlamento y por tanto no se puede detener de esta manera.

¿La reina Isabel II podría haber rechazado la solicitud del consejo privado?

Teóricamente sí, bajo la prerrogativa real. Pero en la práctica, habría sido extremadamente difícil hacerlo. El líder laborista, Jeremy Corbyn, le ha escrito diciéndole que “había un peligro de que la prerrogativa real se pusiera directamente en contra de los deseos de la mayoría de la Cámara de los Comunes”.

¿Cómo queda la monarquía británica en este punto?

Cuando se conocieron los planes del primer ministro Boris Johnson de recurrir a la prórroga del Parlamento a mediados de julio los analistas británicos advirtieron del peligro que suponía utilizar la institución real en la crisis constitucional abierta por el proceso de divorcio de la UE. Hasta ahora la monarquía británica ha permanecido neutral, con este movimiento Boris Johnson pone a la reina británica en medio del fango del Brexit.

¿Estamos más cerca de una moción de censura para frenar a Boris Johnson?

Menos de 24 horas después de que Corbyn y otros parlamentarios de la oposición llegasen a un acuerdo para orientar los esfuerzos legislativos para impedir un “no deal”, en lugar de apretar el “botón nuclear” de la una moción de censura (“votación de no confianza”). La figura de Corbyn no despierta grandes consensos y se apostaba por una opción intermedia para atar de pies y manos al “premier” conservador. Sin embargo, la prórroga del Parlamento cambia las reglas del juego.

En estos momentos, una moción de censura será mucho más probable y los parlamentarios reacios hasta ahora a ello tendrán que replantearse esa opción de nuevo. Corbyn ha ofrecido también liderar un gobierno interino para negociar una extensión del artículo 50, y luego convocar elecciones generales, una propuesta muy incómoda para la mayoría de parlamentarios conservadores -por el perfil radical de Corbyn- pero que dadas las circunstancias podrían terminar por asumir.

El “tory” Dominic Grieve, que se opone a un Brexit sin acuerdo, dijo que consultaría con parlamentarios con ideas afines los próximos días, antes de que termine el parón de Westminster. Grieve reconoció que una moción de censura en este momento es más probable: “Si es imposible evitar la prórroga, creo que va a ser muy difícil para las personas como yo mantener la confianza en el gobierno y podría ver con buenos ojos que el líder de la oposición se presentase como alternativa en una moción de censura”, dijo.