Habeck, vicecanciller alemán: «El antisemitismo no debe tolerarse de ninguna forma»

En un mensaje de vídeo, el vicecanciller alemán y ministro de Economía, Robert Habeck, condenó enérgicamente el antisemitismo en Alemania y pidió una «respuesta política dura». Esto no solo afecta a los islamistas y a los extremistas de derecha, sino también a «partes de la izquierda política». Desde el ataque terrorista de Hamás a Israel el 7 de octubre, pocos miembros del Ejecutivo alemán se habían pronunciado de una forma tan contundente sobre este conflicto. El vídeo, de una duración de casi diez minutos y publicado el miércoles por la tarde en la red social X (antes Twitter), ya contabiliza más de diez millones de visitas.

Habeck se pronunció con urgencia contra el odio a los judíos y el antisemitismo en Alemania. «Las comunidades judías advierten a sus miembros que eviten ciertos lugares por su propia seguridad y esto sucede hoy aquí en Alemania, casi 80 años después del Holocausto», aseguró. Asimismo, defendió la seguridad de Israel como una «razón de Estado» y criticó duramente las tendencias antisemitas entre musulmanes, extremistas de derecha y activistas de izquierda. El antisemitismo «no debe tolerarse de ninguna forma». La escala de las manifestaciones islamistas en Berlín y otras ciudades alemanas es «inaceptable y necesita una respuesta política dura», añadió.

En esa línea, el vicecanciller defendió que se necesita una respuesta al antisemitismo por parte de las asociaciones musulmanas en Alemania ya que algunas se distanciaron claramente de las acciones de Hamás. «Pero no todos, y algunos dudan demasiado», criticó Habeck. Los musulmanes deben asegurarse de no socavar su propio reclamo de tolerancia. «En Alemania no hay lugar para la intolerancia religiosa» y en ese aspecto agregó que quemar banderas israelíes es un delito penal, al igual que elogiar las acciones de Hamás. «Quien sea alemán tendrá que responder ante los tribunales; quien no sea alemán también arriesgará su situación de residencia y cualquiera que aún no tenga un permiso de residencia, tendrá un motivo para ser deportado».

Habeck continúa diciendo que el antisemitismo islamista no debería ocultar el hecho de que también existe un antisemitismo arraigado en Alemania. «También me preocupa el antisemitismo en sectores de la izquierda política y, lamentablemente, también entre los jóvenes». La muerte y el sufrimiento que sufre la población de la Franja de Gaza son terribles –añadió–, pero «la violencia sistemática contra los judíos no puede legitimarse».

La ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, hizo una declaración similar el miércoles: el antisemitismo afecta a todos los grupos sociales y nacionalidades, dijo en la televisión pública ZDF. «Por eso es necesario combatir todas las formas de antisemitismo, ya sea de derechas, de izquierdas, de inmigrantes o de personas nacidas aquí».

El vídeo de Habeck no solo recibió una respuesta positiva dentro de sus propias filas. Los políticos de la Unión Cristianodemócrata (CDU) también elogiaron el llamamiento. Da en el blanco «como ningún otro en este Gobierno federal», escribió en sus redes sociales la vicepresidenta de la CDU, Karin Prien. También el presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Josef Schuster, afirmó que en las últimas semanas no había visto una declaración tan clara y equilibrada en la que también se mencionan las preocupaciones legítimas de los palestinos. Schuster elogió además que el vídeo muestre las consecuencias para aquellos que no quieran aceptarlo y espera que se pueda traducir a otros idiomas para que «algunas personas que viven aquí en Alemania y tienen otros orígenes migratorios puedan entenderlo».

Los incidentes antisemitas ocurren repetidamente en las manifestaciones propalestinas en Alemania. De hecho, hay estudios que muestran que el antisemitismo está muy extendido en ciertos círculos de inmigrantes, así como entre los extremistas de derecha. Desde hace tres semanas se celebran regularmente manifestaciones en favor de Palestina en las principales ciudades alemanas en las que se han escuchado, en repetidas ocasiones, expresiones de simpatía por Hamás, así como consignas antisemitas. En Berlín incluso fue atacada una sinagoga.

Según el Ministerio Federal del Interior, los delitos antisemitas los comete principalmente el espectro de extrema derecha. En 2022, hubo 2.641 delitos antisemitas, de los cuales más del 80% fueron atribuidos a este espectro ideológico. Sin embargo, desde hace años existen críticas a la categorización de los delitos. Según el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, la ministra federal del Interior, Nancy Faeser, quiere registrar en el futuro los datos de una forma más diferenciada.