Hackers logran transmitir por pantallas de cuatro aeropuertos de EE.UU.mensajes a favor de Hamas

Hackers han logrado transmitir a través de los sistemas de megafonía en las terminales de cuatro aeropuertos de Norteamérica mensajes políticos que elogiaban a Hamas y atacaban al presidente Donald Trump y al primer ministro de Israel; interrumpiendo las operaciones y provocando investigaciones sobre los aparentes ataques informáticos.

Videos publicados por pasajeros en las redes sociales muestran las grabaciones reproducidas en el Aeropuerto Internacional de Harrisburg en Pensilvania.

También se produjeron incidentes similares en el Aeropuerto Internacional de Kelowna y el Aeropuerto Internacional de Victoria en Columbia Británica, junto con el Aeropuerto Internacional de Windsor en Ontario, según Transport Canada, que regula los aeropuertos del país.