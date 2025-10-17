Acceso

Internacional

Terrorismo

Hackers logran transmitir por pantallas de cuatro aeropuertos de EE.UU.mensajes a favor de Hamas

Lass grabacionres también atacaban al presidente Trump y al premier israelí

Aeropuerto de Harrisburg
Aeropuerto de HarrisburgHST
J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
Creada:
Última actualización:

Hackers han logrado transmitir a través de los sistemas de megafonía en las terminales de cuatro aeropuertos de Norteamérica mensajes políticos que elogiaban a Hamas y atacaban al presidente Donald Trump y al primer ministro de Israel; interrumpiendo las operaciones y provocando investigaciones sobre los aparentes ataques informáticos.

Videos publicados por pasajeros en las redes sociales muestran las grabaciones reproducidas en el Aeropuerto Internacional de Harrisburg en Pensilvania.

También se produjeron incidentes similares en el Aeropuerto Internacional de Kelowna y el Aeropuerto Internacional de Victoria en Columbia Británica, junto con el Aeropuerto Internacional de Windsor en Ontario, según Transport Canada, que regula los aeropuertos del país.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas