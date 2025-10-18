Irán declara el fin de su compromiso con las restricciones nucleares tras diez años sujeto al acuerdo de Viena

Diez años después de la firma del acuerdo nuclear de Viena (JCPOA), Irán ha anunciado que ya no se considera vinculado por las restricciones impuestas a su programa atómico. El gobierno iraní considera que la expiración de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, que respaldaba el pacto, marca el fin oficial del acuerdo. “Irán no está obligado por ninguna de las limitaciones que se derivaban de ese marco”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores.

Con la expiración de la resolución, la supervisión del programa nuclear iraní por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) se limitará al Acuerdo Integral de Salvaguardias, según confirmó el embajador ruso en Viena, Mijail Ulyanov. Esto implica que Irán ya no está sujeto a inspecciones reforzadas ni a límites en el enriquecimiento de uranio establecidos por el JCPOA.

Francia, Alemania y Reino Unido han expresado su preocupación por el anuncio iraní, señalando que la decisión podría agravar las tensiones regionales y debilitar los esfuerzos de no proliferación. Estados Unidos, por su parte, ha reiterado que Irán “nunca debe adquirir armas nucleares” y ha instado a Teherán a retomar el diálogo. La Unión Europea ha pedido contención y respeto a los compromisos multilaterales.

En paralelo, Irán ha suspendido el acuerdo de cooperación firmado en El Cairo con el OIEA el pasado agosto, en respuesta a la reimposición de sanciones internacionales. El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que “el pacto ha perdido validez práctica” y que se presentará una nueva propuesta para redefinir la relación con la agencia nuclear.

El gobierno iraní ha descartado “por el momento” retomar negociaciones con los países europeos del E3 (Francia, Reino Unido y Alemania), a quienes acusa de haber activado el mecanismo de sanciones de forma “irresponsable y destructiva”. Según el portavoz Esmaeil Baqaei, Irán se centrará en evaluar las consecuencias de estas acciones antes de considerar cualquier nuevo diálogo.