Hamas comparte con el Estado Islámico y Al Qaeda el objetivo de un califato mundial

Que nadie se equivoque. Hamas, presentada como una guerrilla que lucha contra el opresor judío, comparte los mismos objetivos estratégicos que los otros movimientos terroristas como el Estado Islámico o Al Qaeda: La implantación de un califato islámico mundial.

Los cabecillas y portavoces de Hamas expresan repetidamente que su movimiento no liberará sólo a Palestina, sino que apunta a someter a todos los países islámicos, y eventualmente al mundo entero, bajo un dominio musulmán. La liberación de Palestina, subrayan, es sólo un preludio al establecimiento de un califato mundial: Roma será conquistada por el Islam, como una vez fue conquistada Constantinopla, y luego el resto del mundo también será conquistado, incluidos Estados Unidos y Europa del Este.

De hecho, escritores árabes --informa Memri-- han criticado a Hamás por este aspecto de su ideología y retórica. En un artículo reciente, publicado tras la masacre de Hamás del 7 de octubre en el sur de Israel, el autor egipcio Mouna Al-Hilmi escribió que Hamás pretende estar luchando por la liberación de Palestina, pero su objetivo final, como el de los Hermanos Musulmanes, es la restauración del califato. El periodista yemení Hani Salem Mashour hizo comentarios similares en un artículo reciente en el diario emiratí “Al-Arab”.

Estas son algunas declaraciones formuladas por cabecillas de Hamas. Fathi Hammad, funcionario de Hamas: «Liberaremos nuestra mezquita de Al-Aqsa, y nuestras ciudades y pueblos, como preludio al establecimiento del futuro califato islámico». Este individuo esmiembro del Buró Político de Hamás y ex Ministro del Interior. Declaró en un programa del 1 de diciembre, 2023 en Al-Aqsa TV (Hamás – Gaza) que los palestinos se están preparando para establecer un califato islámico con Jerusalén como su capital. «El pueblo [palestino] ha sido soldados a lo largo de la historia. Ahora se están preparando para liberar Jerusalén y la Mezquita Al-Aqsa, y lo digo alto y claro: [El pueblo palestino] se está preparando para establecer el Califato, con Jerusalén como su ciudad capital, Inshallah. Jerusalén no sólo será la ciudad capital de Palestina como un estado independiente – será la ciudad capital del Califato Islámico”.

Mahmoud Al-Zahar: El ejército de Jerusalén no liberará sólo a Palestina; el mundo entero quedará bajo un sistema islámico “sin sionismo ni cristianismo traicionero”. En un programa del 12 de diciembre, 2022 en Al-Masirah TV, afiliado a los hutíes yemeníes, Mahmoud Al-Zahar, alto funcionario de Hamás, dijo: «Cuando hablamos sobre el Ejército de Jerusalén y la Batalla de la Promesa del Más Allá, no estamos hablando sólo de liberar nuestra tierra, pero creemos en lo que dijo nuestro Profeta Muhammad: "Alá acercó los confines del mundo uno al otro por mi causa, y yo he visto sus extremos oriental y occidental. El dominio de mi nación alcanzaría aquellos". extremos que se han acercado a mí.' Los 510 millones de kilómetros cuadrados del Planeta Tierra estarán bajo [un sistema] donde no habrá injusticia, ni opresión, ni traición, ni sionismo, ni cristianismo traicionero, ni asesinatos ni crímenes, como los que se están cometiendo contra los palestinos, y contra los árabes en todos los países árabes: en el Líbano, Siria, Irak y otros países".