Harris y Trump calientan motores para enfrentarse en su primer debate electoral en septiembre

La revitalización de la campaña electoral estadounidense promete debates presidenciales con titulares de infarto, aunque poco impacto vayan a tener en convencer a los votantes indecisos.

Tradicionalmente, los cara a cara han tenido un rol irrelevante en definir quién será el nuevo ocupante de la Casa Blanca, aunque no falta quien cree que por estos días el fantasma de lo ocurrido con el presidente Joe Biden –cuyo pobre desempeño en su único encuentro televisado frente a Donald Trump en este ciclo electoral, desató una ola de críticas internas y externas que terminó por sacarle de la carrera– generará un número sin precedentes de interesados en los debates entre los actuales candidatos.

Existe la sensación de que los ojos del mundo estarán puestos sobre Kamala Harris, sucesora de Biden, y quien deberá demostrar que el partido no se equivocó al reemplazar al octogenario por ella como cabeza del «ticket» demócrata. Las dudas serán despejadas tan pronto como el próximo mes. En las últimas horas, el expresidente Trump propuso a su rival demócrata tres fechas de debate organizados cada uno de ellos por cadenas de televisión distintas: el 4 en Fox, el 10 en ABC y el 25 en NBC. De estas opciones, la campaña de Kamala Harris y el mismo medio de comunicación han confirmado solo el segundo. «Creo que serán muy reveladores», dijo Trump a los periodistas durante una conferencia de prensa improvisada en su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Harris, por su parte, respondió desde Michigan al candidato republicano: «Estoy deseando debatir con Donald Trump y tenemos una fecha para el 10 de septiembre. He oído que finalmente se ha comprometido y estoy ansiosa por ello», aseguró la hoy vicepresidenta de Estados Unidos.

En cuanto a la posibilidad de otros cara a cara, la demócrata dijo estar «feliz de tener esa conversación sobre un debate adicional, o después del 10 de septiembre», aseguró.

ABC News, que previamente había programado un debate entre Trump y el presidente Joe Biden, dijo en un comunicado que «acogerá a los candidatos presidenciales calificados para debatir el 10 de septiembre en su cadena», resaltando que ya trabajan con las campañas en las reglas de juego para la transmisión.

Esta noticia llega cuando, en los últimos días Trump había sugerido que podría retirarse del acuerdo con ABC debido a conflictos con la cadena y al hecho de que Biden se ha retirado de la carrera y Harris ha ganado la nominación demócrata. Y es que de manera oficial su coronación se hará el próximo 19 de agosto en Chicago, durante la Convención Nacional del partido. Se trata de un trámite que no promete ninguna sorpresa, ya que Harris cuenta con los delegados necesarios para asegurar ese título, por lo que algunos veían en el argumento más una excusa de Trump que una razón válida para no debatir, mientras otros creen que es una forma de mantener su altura sobre una aspirante que no fue electa en un proceso de primarias tradicional, sino más bien escogida a dedo por un mandatario con baja popularidad como lo es el actual presidente. «Expondré a Kamala durante el debate de la misma manera que expuse a Joe el Corrupto, Hillary y todos los demás durante los debates», dijo también Trump, remarcando que «solo que creo que Kamala será más fácil».

La entrada de Harris a la carrera ha descolocado a la campaña del republicano que todavía no parece encontrar el foco de sus ataques. Durante el anuncio de los debates volvió a llamarle «estúpida», «poco inteligente» y ha querido culparla de lo que creen son políticas fallidas de la Administración Biden, aunque una sola línea de ataque no está definida.

Por su parte, el juego de la «fiscal contra el convicto» que han emprendido Harris y su fórmula vicepresidencial, Tim Walz, ha ganado tracción en los últimos días aunque analistas creen que es momento de que la demócrata hable también sobre los temas que le interesan al grueso de los estadounidenses.

Durante sus intervenciones públicas, que cada vez tienen más asistentes en medio de la «luna de miel» de su candidatura, Harris ha mantenido en mayor medida la línea de Biden: «Donald Trump es un peligro para la democracia», «no podemos tener un criminal en la Casa Blanca». Pero lo cierto es que varios sondeos han demostrado que los asuntos institucionales están lejos de ser una prioridad electoral. Los ciudadanos, particularmente aquellos votantes indecisos que solo hasta la última semana podrían decantarse por una u otra opción, quieren según la más reciente encuesta de Ipsos escuchar sobre economía, inmigración y seguridad.

Mientras ambos se preparan para los debates, Trump cuestiona además que Harris no ha ofrecido entrevistas ni ruedas de prensa, en un intento por demostrar que la vicepresidenta podría cometer errores una vez se enfrente a preguntas difíciles. «Ella no puede hacerlo, no es lo suficientemente inteligente», asegura.

Una fuente cercana a la campaña demócrata ha confirmado a LA RAZÓN que su equipo no siente la necesidad de poner a Harris frente a los periodistas en este momento, porque «no lo necesita». Una abrumadora mayoría de medios cubren cada mitin de campaña destacando básicamente aspectos positivos sobre la vuelta a la vida del partido tras el lastre que había supuesto la candidatura de Biden hasta hace menos de un mes. Y como en un partido de fútbol, quien lleva la ventaja defiende el resultado una vez el juego está a punto de terminar, nos revelan.