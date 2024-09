«El historial de Trump en la presidencia no fue popular para la mayoría de los estadounidenses»

¿Ganó Kamala Harris el debate del pasado martes en ABC? Si lo considera así, ¿qué ha cambiado su victoria en el primer (y probablemente único) cara a cara contra Donald Trump? Las encuestas a nivel nacional indican que la candidata demócrata ha ampliado ligeramente su ventaja.

Creo que, en la mayoría de los casos, Kamala Harris salió ganando cuando terminó el debate. La mayoría de los expertos de los medios de comunicación, incluidos los de cadenas conservadoras como Fox, parecían estar de acuerdo en que Harris lo hizo bien, mientras que Trump no tuvo una buena actuación en el debate. Harris fue capaz de mostrarse muy competente, informada y empática. Pudo enfrentarse claramente a Trump y pareció ponerle el cebo con bastante facilidad. Aunque Trump sólo fue capaz de relacionarla con el Gobierno de Biden unas pocas veces durante el debate, los momentos más memorables se produjeron cuando respondió de forma que parecía desquiciada, como cuando dijo que los inmigrantes se están comiendo a las mascotas en Springfield.

¿Cambiará algo el debate en el electorado? Sin duda no ha sido tan determinante como el del pasado junio, que certificó el principio del fin para el presidente Joe Biden.

La mayoría de las investigaciones en ciencias políticas dicen que poco cambia como resultado de un debate presidencial. El del verano entre Biden y Trump pareció ser la excepción a esa regla, ya que Biden abandonó la carrera poco después. Pero en términos del debate más reciente, yo diría que esto dará lugar a otro ciclo de noticias positivas para Harris a medida que se acercan las elecciones, por lo que mantiene su impulso.

¿Qué diferencias cree que existen entre la candidatura de Harris y la candidatura de Hillary Clinton en 2016?

Hillary Clinton fue una figura prominente de la política estadounidense desde que su marido, Bill Clinton, fue gobernador de Arkansas y, posteriormente, presidente. Ha sido objeto de la ira de la derecha durante años por una serie de razones y llevó algo de equipaje a las elecciones de 2016. Clinton también se enfrentó a Bernie Sanders en las primarias de 2016. Los medios de comunicación se centraron con frecuencia en las investigaciones sobre su uso de un servidor privado de correo electrónico. Harris, por su parte, aunque ciertamente ocupó cargos importantes (fiscal general, senadora), no era tan conocida como Hillary Clinton. En parte porque se la considera una cara nueva, las encuestas iniciales muestran a Harris con índices de aprobación más altos, superiores a los de la mayoría de los candidatos modernos que se presentan al cargo. Y la naturaleza por la que Harris llegó a ser la nominada fue diferente, ya que no se enfrentó a unas primarias agotadoras con candidatos que se presentaban contra ella. En su lugar, inyectó entusiasmo casi de inmediato en la base demócrata.

¿Es Trump el mismo candidato que se presentó en 2020 y 2016? ¿Cómo ha cambiado su estilo de hacer campaña?

Ciertamente, muchas de las formas en que ha hecho campaña son similares, en el sentido de que sigue celebrando mítines y se centra en entusiasmar a su base. Pero ahora es mucho mayor, parece menos agudo mentalmente, no hace campaña con tanta frecuencia, no usa Twitter tanto como antes y tiene un historial de su presidencia que no fue popular para la mayoría de los estadounidenses. Y la sombra de los sucesos del 6 de enero, en los que el expresidente incitó a una turba violenta a atacar la capital del país con la intención de anular unas elecciones democráticas, se cierne sobre él. Aún no ha reconocido públicamente que perdió las elecciones de 2020.

Si tuviera que apostar por un ganador de las elecciones, ¿por quién lo haría?

Creo que todavía está muy cerca de decidirse y que, en este momento, es básicamente una moneda al aire. Aunque Harris va por delante en las encuestas nacionales y es casi seguro que gane el voto popular, muchos estados indecisos que decidirán el Colegio Electoral están dentro del margen de error. Si tuviera que hacer una predicción, diría que Harris gana por un estrecho margen, pero aún queda mucho camino por recorrer y Trump ha obtenido mejores resultados (en relación con las encuestas) en las dos últimas elecciones presidenciales.

El respaldo explícito de Taylor Swift a Harris ha vigorizado la campaña demócrata, como ya hiciera en 2020 apoyando a Biden. ¿Qué supone el pronunciamiento de esta artista para estas elecciones?

Creo que puede ayudar a reforzar el registro demócrata y la participación entre los votantes más jóvenes, que parecían desanimados ante la perspectiva de una revancha Trump-Biden.