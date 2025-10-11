Un hombre es abatido por la policía tras amenazarlos de muerte y atrincherarse en una vivienda en Reino Unido

La Policía Metropolitana acudió este viernes por la mañana a una vivienda en Stow Crescent, Walthamstow, al norte de Londres, tras recibir informes de que un hombre armado estaba amenazando con matar. El incidente comenzó alrededor de las 10:00 a. m., cuando los agentes establecieron un cordón de seguridad y desplegaron negociadores especializados para intentar resolver la situación de forma pacífica.

Después de cuatro horas de negociación, los agentes armados entraron por la fuerza en la propiedad y dispararon al sospechoso, quien fue atendido en el lugar por médicos y paramédicos antes de ser trasladado al hospital. El hombre sufrió lesiones graves que le cambiaron la vida, aunque no se consideran mortales.

El comisionado adjunto Matt Twist expresó su preocupación por el impacto del suceso en la comunidad: “Sé que esta noticia será preocupante para Walthamstow y para el público en general de Londres. Sin embargo, quiero asegurarles que los incidentes en los que los agentes disparan sus armas de fuego son increíblemente raros”.

Durante el registro, los agentes encontraron lo que creen que era un arma de fuego en el interior de la vivienda. El área permanece acordonada, y se ha pedido al público que evite acercarse. El caso ha sido remitido a la Dirección de Normas Profesionales, que a su vez ha trasladado el expediente a la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) para una investigación independiente.