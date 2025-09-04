Un hombre aparece asesinado en el Burning Man, el festival artístico que reúne a miles de personas en el desierto de Nevada, EE UU

El festival Burning Man, celebrado cada año en el desierto de Nevada y conocido por su espíritu de libre expresión y comunidad artística, ha quedado sacudido por un homicidio que ha conmocionado a sus miles de asistentes. Vadim Kruglov, un ciudadano ruso de 37 años, fue encontrado muerto en circunstancias violentas durante la noche del ritual principal, cuando se quema la efigie central del evento.

La desaparición de Kruglov fue reportada inicialmente por la influencer Sofiia Shcherbakova, quien dio la voz de alarma tras encontrar su tienda abandonada. Horas después, su cuerpo apareció bocabajo en un charco de sangre, en pleno corazón del festival. Las autoridades locales han confirmado que se trata de un homicidio y han abierto una investigación formal para esclarecer los hechos.

Desde la organización de Burning Man Project, la directora ejecutiva Marian Goodell expresó sus condolencias a la familia del fallecido y aseguró que se colaborará plenamente con las fuerzas del orden. Además, se ha anunciado la activación del programa Secret Witness para ofrecer una recompensa a quienes puedan aportar información relevante sobre el crimen.

El suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad en un evento que, por su magnitud y ubicación remota, presenta enormes desafíos logísticos. Las condiciones extremas del desierto, sumadas a la filosofía de autogestión que caracteriza al festival, dificultan el control total del entorno. La comunidad artística internacional observa con inquietud cómo se desarrolla la investigación, mientras los organizadores intentan preservar la imagen de Burning Man como espacio de libertad y creatividad.

La investigación continúa abierta y bajo estricta reserva. Las autoridades no han revelado detalles sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del crimen.