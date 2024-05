Hutíes y el Estado Islámico, los que más utilizan drones en sus ataques

Los registros muestran que el mayor número de ataques con vehículos aéreos no tripulados por parte de grupos terroristas en 2023 estuvo a cargo de los hutíes en Yemen y el ISIS, responsables de 431 y 257 atentados, respectivamente. Hamás, Hezbolá, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y varios grupos de milicias afiliados a Irán en Irak y Siria también son nombrados como grupos responsables de una gran cantidad de ataques. De hecho, las estadísticas muestran que los que tienen vínculos con Irán son responsables del 53,9 por ciento de todos los ataques en dicho periodo, según un informe publicado por HsToday.

En enero de 2024, un grupo de milicias respaldado por Irán con base en Irak mató a tres soldados estadounidenses e hirió a más de 40 con un ataque con vehículos aéreos no tripulados contra una remota base militar estadounidense en Jordania. En cuanto al número de muertos y heridos como consecuencia de los ataques de vehículos aéreos no tripulados por parte de las bandas terroristas, los datos confirman un total de 494 víctimas mortales y 868 víctimas entre 2006 y 2023. Aunque hay que señalar que estos datos no estaban disponibles en los 1.112 incidentes registrados.

Antes de 2023, el mayor número de ataques con vehículos aéreos no tripulados registrados se produjo en 2017, mientras que el primer registro de uso de vehículos aéreos no tripulados armados por parte de un grupo terroristase remonta a 2006, cuando Hezbolá lanzó tres vehículos aéreos no tripulados armados contra Israel. No hubo otro ataque registrado hasta que Hezbolá atacó a Al-Nusra en 2014, lo que destaca una variación significativa en el número de ataques cada año desde 2006 hasta 2023.

Sin embargo, en 2024, los vehículos aéreos no tripulados se utilizarán ampliamente en conflictos en todo el mundo; desde enfrentamientos entre Israel, Hamas y Hezbolá en Medio Oriente hasta enfrentamientos entre los hutíes y una coalición internacional en el Mar Rojo.

Irak es el país con el mayor número de ataques, con 248 incidentes registrados. Arabia Saudita ocupa el segundo lugar, seguida de Yemen e Israel. Se registraron 38 ataques con vehículos aéreos no tripulados ubicados en el Mar Rojo. Se ha producido un aumento en el número de ataques en México y Myanmar desde 2020. Los 27 incidentes registrados en Myanmar involucran predominantemente ataques de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) contra las fuerzas armadas de la junta militar, que retomó el control en 2021. En México, se deben a incidentes relacionados con conflictos entre cárteles enfrentados o entre cárteles y las fuerzas militares y policiales.