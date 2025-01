Última hora de la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, en directo: invitados y reacciones

El Papa Francisco criticó los planes del presidente electo Donald Trump de intensificar las acciones de control migratorio en Estados Unidos tras su toma de posesión. Durante una entrevista con la televisión italiana, el pontífice calificó de "vergüenza" las posibles redadas masivas de inmigrantes.

"Sería hacer que los migrantes, que no tienen nada, paguen una factura que no es suya", afirmó el Papa Francisco. "No funciona. Los problemas no se resuelven de esta manera". Las declaraciones fueron realizadas desde su residencia en el Vaticano a través de un enlace de video para el programa "Che Tempo Che Fa" del canal italiano 9.