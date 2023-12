Israel avisa que seguirá la guerra «hasta el final»

«Vamos hasta el final, no hay ninguna duda al respecto. Lo digo a pesar del enorme dolor, pero también a pesar de las presiones internacionales», dijo este miércoles el primer ministro israelí, Benjamin Netayahu, en una visita a un centro de detención donde miembros de Hamás arrestados en Gaza están siendo interrogados.

«Nada nos detendrá, vamos hasta el final, hasta que salgamos victoriosos, y nada menos». Horas antes la Asamblea General de la ONU aprobó por abrumadora mayoría una resolución no vinculante exigiendo un alto el fuego humanitario inmediato en la franja y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes.

La votación en el organismo mundial de 193 miembros fue de 153 a favor, 10 en contra y 23 abstenciones, y hubo aplausos y vítores de los representantes cuando se mostraron los resultados finales. A Estados Unidos e Israel se sumaron en la oposición a la resolución sólo ocho países: Austria, Chequia, Guatemala, Liberia, Micronesia, Nauru, Papúa Nueva Guinea y Paraguay. Reino Unido y Alemania se abstuvieron.

La otra gran presión internacional, bastante más vinculante para Israel que una resolución vinculante de la ONU, fueron las infrecuentes declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, en un acto de recaudación de fondos de campaña en Washington. No solo se refirió a la cantidad de civiles muertos en Gaza y al desastre humanitario debido a los ataques israelíes, sino también a la composición de la coalición de gobierno de Israel, con miembros ultras que le «dificultan el movimiento» a Netanyahu, en palabras de Biden. Dijo de ellos: «No sólo quieren tomar represalias (contra Hamás)-algo que deben hacer- por lo que hizo Hamás, sino contra todos los palestinos... No quieren tener nada que ver con los palestinos», refiriéndose a los miembros más conservadores del gabinete israelí, reiterando la postura estadounidense de que Hamás no representa a todos los palestinos y que no toda Gaza debe sufrir por el brutal ataque que el grupo terrorista llevó a cabo contra Israel el 7 de octubre.

El presidente estadounidense también dijo que conocía a los líderes israelíes desde hacía décadas y lamentó que «(Itamar) Ben Gvir y compañía y la gente nueva no quieren nada que se acerque remotamente a una solución de dos Estados». Biden, quien había sido muy crítico con el Gobierno de Netanyahu y sus socios ultraderechistas antes del 7 o, ha vuelto a serlo con este discurso, que aún no ha recibido respuesta oficial israelí. La guerra en Gaza ha acabado con la vida de unas 18.000 personas del enclave y más de 50.000 han resultado heridas, según datos de Hamás. Y estos comentarios de Biden deben ser un indicio de cómo van sus conversaciones con Netanyahu en privado, con quien ha tenido profundos desacuerdos durante décadas. La negativa de detallar un plan para la Gaza de postguerra por parte del mandatario israelí, que seguramente tiene sus raíces en su descreimiento de la solución de dos Estados, es el otro punto de fricción con la Administración Biden.

Mientras, Netanyahu continúa intensificando su retórica contra la ANP y su presidente, Mahmud Abás. Dijo el lunes en un panel de la knéset (parlamento israelí) que la única diferencia entre la ANP y Hamás es que la primera quiere destruir a Israel por etapas, mientras que el segundo quiere hacerlo de inmediato.

Mientras las sirenas siguieron sonando y el sistema de misiles interceptores Cúpula de Hierro ha sido activado a lo largo del día en comunidades fronterizas con Gaza en el sur y fronterizas con Líbano en el norte, el Ejército israelí informó de feroces combates el día anterior en el barrio de Shuyaiya, en la Ciudad de Gaza. Dijeron que en una serie de explosiones en cadena murieron por lo menos 10 soldados israelíes y hay más de una decena de heridos. El cómputo de soldados muertos se eleva a 115. «Mientras se realizaban registros para despejar edificios en el corazón de Shejaiya (…) se produjo una gran explosión en uno de los edificios y varios soldados del batallón 13 resultaron heridos», recogió el sitio de noticias israelí Walla citando un informe de la brigada del Ejército Golani. Según el comunicado militar, se produjo una segunda explosión cuando un segundo grupo de soldados acudió en ayuda de los soldados heridos. Luego, una tercera fuerza intentó alcanzar a las tropas heridas y también fue alcanzada por un explosivo.

Hamás también se hizo eco de estos hechos y los señaló como «demostración de la incapacidad y falta de eficacia a la hora de responder a las fuerzas de la resistencia de las brigadas Al Qasam, comprometidas con convertir Gaza en un sepulcro para los invasores».

Por otra parte, la familia de Tal Chaimi, de 41 años, que aparecía en la lista de secuestrados por Hamás fue informada hoy que fue asesinado por los islamistas en el asalto al 7 de octubre. Sus allegados llevan dos meses de angustia.