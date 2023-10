Israel contabiliza 40 bebés muertos entre el centenar de víctimas del kibutz Kfar Aza

Al menos 200 cadáveres han aparecido este martes en el kibutz de Kfar Aza, según adelantó el canal de noticias israelí i24 TV. Unos 40 cuerpos corresponden a bebés. Algunos habrían sido decapitados por los más de 70 militantes de Hamás que atacaron en la mañana del sábado esta comuna agrícola de poco más de 700 habitantes.

«No podemos confirmar ningún número todavía. Lo que ocurrió en el kibutz Kfar Aza es una masacre en la que mujeres, niños, niños pequeños y ancianos fueron brutalmente masacrados en una forma de acción de ISIS», trasladan fuentes militares israelíes a LA RAZÓN.

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) invitaron el martes a los medios de comunicación locales y extranjeros a visitar la zona, separada por una distancia de 400 metros de la Franja de Gaza.

El Ejército hebreo continúa retirando los cadáveres del kibutz. Los vehículos calcinados aparecen en todas las imágenes. «No es una guerra, no es un campo de batalla. Ves a los bebés, a la madre, al padre, en sus dormitorios, en sus habitaciones de protección, y cómo los terroristas los mataron», trasladó a la prensa el general de división de las FDI, Itai Veruv. «Es algo que no he visto en mi vida. Es algo que solíamos imaginar de nuestros abuelos, abuelas en los pogromos de Europa y otros lugares. No es algo que ocurra en la nueva historia».

La mayoría de los asaltantes fueron abatidos horas después por las Fuerzas de Seguridad. Pero el Ejército se mantiene alerta por si pudieran permanecer en las inmediaciones algunos combatientes del brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam.