En medio de una guerra marcada por el desgaste y las bajas, Ucrania reafirma su intención de retomar la iniciativa en el conflicto con Rusia. Según el comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, una contraofensiva es esencial para alcanzar el éxito militar. “La victoria es imposible si las Fuerzas Armadas trabajan sólo en defensa”, afirmó en una reciente conversación con los más prestigiosos blogueros militares del país.

Syrskyi insistió en que el ejército ucraniano no solo debe resistir, sino también pasar al ataque. “Tenemos que tomar la iniciativa y contraatacar. Lo hemos hecho y lo haremos. Dónde y quién lo hará, ya lo verán”, destacó, según una publicación del periodista militar Kirill Sazonov en Telegram.

Sazonov recordó los éxitos de las pasadas contraofensivas en las provincias de Járkov y Jersón, donde Ucrania logró avances significativos. “El cerco del enemigo, el ataque por los flancos y el corte de las rutas logísticas fueron los factores que llevaron al éxito a las Fuerzas Armadas”, explicó. Estas estrategias resultaron cruciales para liberar esas regiones, y según el periodista, podrían repetirse en futuras operaciones, informaf The WarZone.

Sin embargo, las circunstancias actuales complican la situación. Ucrania enfrenta una fuerte presión en el este del país, especialmente en la región de Donetsk, mientras su saliente en Kursk, territorio ruso, está siendo atacado diariamente. Syrskyi reconoció que la situación en localidades como Pokrovsk y Kurakhove “es difícil”, aunque ha mejorado respecto a semanas anteriores. “Algunas unidades se retiraron, abandonaron sus posiciones y no había nadie que las cerrara”, señaló Sazonov. No obstante, aseguró que la crisis se ha superado con el despliegue de reservas y la contención de los planes enemigos.

Las tropas rusas continúan superando en número a las ucranianas, especialmente cerca de Pokrovsk, con una proporción de 5 a 1. Sin embargo, las tácticas agresivas rusas, conocidas como "olas de carne", han causado enormes pérdidas, debilitando su capacidad de reponer unidades. “Si antes el vehículo blindado llevaba a bordo de 8 a 10 paracaidistas, ahora lleva a tres”, explicó Sazonov, evidenciando la falta de recursos humanos y tácticas eficientes por parte de Moscú.

Un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra también subrayó que la defensa de Pokrovsk por parte de Ucrania ha obligado a Rusia a cambiar su enfoque, indicando un desgaste significativo en ambos lados.

En respuesta a los desafíos, Ucrania planea modificar la estructura de sus fuerzas armadas. “La nueva estructura será flexible y adaptable, lo que permitirá una gestión eficaz y eliminará los vínculos innecesarios en la estructura”, adelantó Sazonov. No obstante, uno de los mayores problemas para Ucrania sigue siendo la falta de personal. Según un informe de The Economist, el ejército ucraniano enfrenta una escasez crítica de reclutas, con una campaña de movilización que apenas alcanza dos tercios de su objetivo. Un alto funcionario ucraniano expresó su preocupación de que la situación pueda volverse irreparable en primavera si no se encuentran soluciones.

En un conflicto donde las estrategias y los números juegan un papel crucial, Ucrania confía en que una nueva contraofensiva pueda cambiar el rumbo. Sin embargo, la realidad en el terreno plantea dudas sobre si podrá superar los problemas internos y resistir la presión rusa. El resultado de esta apuesta definirá no solo el futuro inmediato del conflicto, sino también el destino de una nación que lucha por su soberanía.