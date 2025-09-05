Una joven británica es condenada en Dubai a cadena perpetua por cometer un "error muy estúpido"

La joven británica Mia O'Brien, de 23 años, se enfrenta a una condena de cadena perpetua en la prisión central de Dubái, sumergiéndose en una situación bastante dramática que ha dejado bastante tocada a su familia. La sentencia ha desencadenado una intensa campaña para obtener recursos legales y apoyo.

Si bien no se han compartido los detalles del crimen de Mia, los países de los Emiratos pueden imponer sentencias de cadena perpetua (que equivalen a 15 años de cárcel) por delitos como tráfico de drogas, violencia grave y terrorismo.

La madre de Mia, Danielle McKenna, ha emprendido una campaña de recaudación de fondos, describiendo el caso como un resultado devastador de una serie de decisiones equivocadas. Según su testimonio, Mia "se mezcló con amistades inadecuadas" y cometió "un error muy estúpido" por el cual ahora enfrenta a estas consecuencias.

Un contexto legal complejo

En sus recomendaciones para viajeros a Dubái, la Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) afirma: "Hay tolerancia cero para los delitos relacionados con las drogas. Las sanciones por tráfico, contrabando, consumo y posesión de drogas ilegales (incluidas las cantidades residuales) son severas".

La recaudación de fondos iniciada por Danielle busca cubrir necesidades inmediatas: enviar recursos a Mia, afrontar potenciales gastos legales y facilitar posibles visitas familiares. La madre ha solicitado colaboración, incluso con contribuciones simbólicas, para mitigar la difícil situación.

En declaraciones al MailOnline, añadió: "Está pasando por un momento difícil. Acaban de trasladarla a otra prisión tras recibir cadena perpetua. Ha sido un shock enorme".